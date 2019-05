La conductora de televisión Mariana Fabbiani deberá comparecer ante la Defensoría del Público a raíz de una investigación abierta contra la producción de su programa “El diario de Mariana” por el polémico informe sobre la tendencia de dejar las vacunaciones, emitido hacer unas semanas.

El organismo recibió una denuncia, a raíz de la cual abrió una investigación, la cual dejó como resultado que «el programa propone un encuadre del tema (la vacunación de la población) que propicia la difusión de información confusa a las audiencias».

Asimismo, el informe agrega que algunos comentarios realizados por Mariana Fabbiani dan lugar «a ese sentido inconveniente, diluyendo el carácter de obligación y responsabilidad que comporta la vacunación de la sociedad».

En medio de una emisión de El Diario de Mariana, las redes sociales estallaron de furia por el debate que propuso el ciclo conducido por Mariana Fabbiani: «Vacunas sí, vacunas no». Para eso, además de llevar a diversos especialistas, y a un médico del hospital Garraham, la producción puso al aire al doctor Eduardo Yahbes, uno de los impulsores del movimiento antivacunas.

Repudios en las redes

«Qué vergüenza. No hay debate posible entre atentar contra la salud pública o no. Esto es de una irresponsabilidad supina», expresó desde las redes sociales la periodista y escritora Florencia Etcheves, sumándose a la ola de críticas de cientos de usuario de Twitter, que reclamaron que no se le puede dar espacio a una persona que fomente la no vacunación.

«Me cuentan que en el diario de Mariana @ddm_oficial están debatiendo sobre VACUNAS SI O VACUNAS NO. Parece que no aprendemos más. Darle espacio a ese tipo de debates es un crimen contra la salud pública. Realmente no entiendo el juego al desconocimiento que le hacen los medios», escribió el científico del CONICET Fabricio Ballarini.

Apagón total a Mariana Fabbiani. No es opinable. Vacunas siempre, es la terapéutica médica mas efectiva de la historia. pic.twitter.com/xjUWWUnoBI — Christián Kreutzer (@ckreutzer67) April 12, 2019

Algunos de los comentarios más fuertes fueron: