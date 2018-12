Tierra del Fuego tiene un nuevo campeón de boxeo

El boxeador riograndense Alejandro Daniel Vásquez fue a pelear a Hurlingam en la provincia de Buenos Aires por el Título Continental de la WPC del Consejo Mundial de Boxeo ante Acevedo, a quien derrotó en el primer round por nocaut el pasado 10 de noviembre.

“Estuve tres horas esperando a que se organizara el festival sentado en una silla porque fui con lo justo”, recordó el deportista.

Vásquez derrotó a su rival Maximiliano Acevedo de 27 años “en el primer round, me preparé mucho tiempo y en poco más de un minuto se produjo el desenlace”, comentó.

El boxeador agradeció el apoyo de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, “especialmente al intendente Gustavo Melella, al profesor Diego Lassalle y a Carlos Turdó que me han dado una mano muy grande e incluso el Municipio me dejó entrenar en el Centro de Rendimiento Deportivo -CDR- donde pude ponerme en forma”.

Defenderá su título en Bolivia

En enero, Alejandro Daniel Vásquez tendrá que defender este título en Bolivia, “todavía no me dieron la fecha, pero ya queda poco y tengo que prepararme y conseguir colaboración para el pasaje, ya tengo el compromiso de la gobernadora Rosana Bertone, así que una vez me confirmen la fecha, viajaré a Bolivia”.

De lograr defender este título en el país del altiplano “en dos semanas más tendría que pelear en México y si todo va bien, estaría apuntando a Estados Unidos”.

También con apoyo municipal, Vásquez está preparando una exhibición con chicos de la ciudad, cuya fecha confirmará.