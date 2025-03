Zamora abogó por la unidad y el diálogo en tiempos de polarización

En una extensa jornada que reunió a más de 1.500 referentes del Frente Renovador a nivel nacional, celebrada el último sábado en Parque Norte, Sergio Massa retomó su rol protagónico dentro del espacio político con un mensaje claro: la necesidad de conformar un frente amplio que aglutine a quienes se sienten «enojados, desencantados y desesperanzados» con el rumbo del Gobierno Nacional.

Guadalupe Zamora, presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande y referente del Movimiento Popular Fueguino, compartió su análisis sobre el encuentro y el discurso de Massa en una entrevista con ((La 97)) Radio Fueguina.

«Fue una jornada muy interesante», comenzó Zamora, destacando la participación activa de representantes de distintas provincias. «Pudimos dialogar y conocer las realidades de cada localidad, compartir cómo están impactando las políticas nacionales en los distritos y analizar las relaciones dentro del bloque Unión por la Patria», explicó. La concejal resaltó la importancia de este intercambio, que permitió visibilizar las problemáticas regionales y fortalecer los lazos internos del espacio político.

Respecto al discurso de Sergio Massa, Zamora señaló que el ex ministro de Economía planteó «entender el silencio como un respeto a la decisión de la mayoría de los argentinos». Massa, según la concejal, abogó por dejar de lado «los egos y los intereses personales» para construir un frente amplio que pueda poner límites al Gobierno Nacional. «Eso habla de una madurez política», afirmó Zamora, recordando que esta propuesta no es nueva. «Ya en la campaña del 2023, Massa venía planteando la necesidad de un gran frente amplio, donde puedan estar aquellos que no simpatizan con las decisiones del PRO o de la Unión Cívica Radical», agregó.

Zamora abogó por la unidad y al diálogo en tiempos de polarización.

Zamora también hizo hincapié en la importancia del diálogo y la búsqueda de consensos en un contexto político marcado por la polarización y la violencia discursiva. «Estamos viviendo momentos de mucha violencia, de discursos de odio, donde parece que solo buscamos pelear y que el otro se equivoque», lamentó. «Podés criticar una decisión política, pero no desde la descalificación. Tratar a alguien de inútil, puta, prostituta, chorra o enferma no es el camino», enfatizó, refiriéndose al tono confrontativo que, según ella, ha dominado la escena política en los últimos tiempos.

La concejal fue crítica con la falta de atención a las necesidades urgentes de la población. «Hace dos semanas que estamos hablando como si fueran las elecciones del 2027, y la clase política se olvidó de la agenda de la gente», afirmó. «La política funciona a un 2.0, mientras las necesidades de la gente van a 5G. Estamos siempre muy detrás de eso», agregó, subrayando la desconexión entre los debates políticos y los reclamos cotidianos de los ciudadanos.

En cuanto a las próximas elecciones, Zamora confirmó que el Frente Renovador en Tierra del Fuego, representado por el Movimiento Popular Fueguino, está trabajando en la construcción de alianzas y consensos internos. «Damián Löffler y Enrique ‘Quique’ Pacheco, nuestros referentes, agotan el diálogo hasta las últimas instancias para garantizar gobernabilidad», explicó. «Seguramente se definirán algunas cuestiones en los próximos días, pero siempre desde la construcción y el diálogo, no desde la imposición», aseguró.

Finalmente, Guadalupe Zamora reflexionó sobre su rol como presidenta del Concejo Deliberante y la relación con el Ejecutivo Municipal. «Hemos aprendido a construir un diálogo y una relación de respeto institucional», afirmó. «Aunque el año pasado no fue fácil, este año hemos logrado un ámbito de trabajo mancomunado, priorizando las cuestiones sociales por encima de las diferencias políticas», concluyó.