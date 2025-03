Vencimiento inminente de la moratoria previsional

El jefe de la UDAI de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, en Tierra del Fuego, Mariano Deluca, brindó detalles sobre la moratoria previsional que vence el 23 de marzo, tal como estaba estipulado en la ley.

«No hubo una impronta de querer prorrogarla o algún otro motivo. Eso ya pertenece a la Cámara de Diputados y a todo el conjunto de los diputados. Nada tenemos que decir nosotros, menos yo, pero decirle a la gente que tiene hasta el 23 de marzo para hacer la moratoria», afirmó.

Aclaró que los turnos para acceder al plan de pago de deuda previsional deben solicitarse antes de esa fecha, aunque la atención pueda realizarse después. «Si sacaste el turno antes del 23 de marzo, es la fecha que te vamos a tomar. Así que no tienen que venir preocupados», explicó Deluca en ((La 97)) Radio Fueguina.

Respecto a la moratoria concretamente, el funcionario señaló que «la moratoria que cae es la nueva y la cara, y lo digo así porque es una realidad: muy poquitos acceden porque tienen montos muy altos, no viven de pagos, o sea boletas de pago de menos de un millón y medio de pesos». Sin embargo, instó a la población a acercarse a consultar: «Cada historia de 30 años de aporte es particular».

En cuanto a los haberes jubilatorios, el titular de ANSES destacó que «hubo tres aumentos consecutivos para llegar a 279.000 pesos en la mínima, más el 70.000 pesos que harían 343.000, más el 40% de zona». Aclaró que este beneficio adicional es para quienes iniciaron su jubilación en Tierra del Fuego, mientras que aquellos que se mudaron a la provincia deben actualizar su documentación para acceder al plus. «Estamos trabajando para que los jubilados tengan aumentos y que esto se recomponga de una vez por todas», aseguró.

Sobre la afluencia de público en las oficinas de ANSES, Deluca indicó que se atiende a unas 230 personas por día, principalmente por trámites como la certificación escolar, la libreta AUH y la beca PROGRESAR, cuyos plazos cierran el 31 de marzo.

Con respecto a las consultas por la moratoria, precisó que «alrededor de 100 personas en la provincia consultan por mes», y que de ellas, aproximadamente 70 solicitan un plan de pago. «El 83% accedió a la moratoria vieja, que es la barata, la que es hasta el año 94», detalló, mientras que la nueva moratoria, con montos elevados, resulta inaccesible para muchos.

Finalmente, Mariano Deluca recordó que quienes no puedan acceder a la jubilación tienen la opción de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años, una herramienta del Estado Nacional para quienes no lograron completar sus aportes. «Son las herramientas que brinda el Estado Nacional desde hace años como política para las personas que no han podido llegar a hacer aportes con su vida o no alcanzan a los montos que corresponden», concluyó.