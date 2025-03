Vence la Moratoria Previsional: ¿Qué pasará con los trámites de jubilación?

Esto marca un hito importante para quienes no han completado los 30 años de aportes requeridos para jubilarse, ya que, a partir de esa fecha, se cerrarán las posibilidades de acceder a esta moratoria.

En Argentina, la moratoria previsional que permitió a miles de personas regularizar sus años de aportes para poder acceder a una jubilación está próxima a finalizar. El próximo 23 de marzo de 2025 será el último día en que los ciudadanos podrán beneficiarse de este plan de pago de deuda previsional. Esto marca un hito importante para quienes no han completado los 30 años de aportes requeridos para jubilarse, ya que, a partir de esa fecha, se cerrarán las posibilidades de acceder a esta moratoria.

¿Qué pasa con quienes ya iniciaron el trámite?

Las personas que ya iniciaron su trámite de jubilación y se encuentran a la espera de la confirmación de su fecha de jubilación no se verán afectadas por el vencimiento de la moratoria. Mientras el proceso esté en curso y la solicitud esté formalmente registrada, el hecho de que aún no hayan recibido la confirmación de la fecha de jubilación no les impide beneficiarse de la moratoria.

Es importante aclarar que aquellos que hayan comenzado su trámite antes del vencimiento de la moratoria podrán seguir completando los aportes necesarios sin que se les cierre la posibilidad de acceder a los beneficios. De todas formas, se recomienda que quienes estén en esta situación verifiquen el estado de su trámite con ANSES para asegurarse de que todo esté en orden.

¿Qué sucede con quienes no han iniciado el trámite?

Las personas que aún no han iniciado su trámite de jubilación y no hayan regularizado sus aportes antes del 23 de marzo de 2025 perderán la oportunidad de acceder a la moratoria previsional. A partir de esa fecha, ya no podrán completar sus años de aportes mediante este plan y se verán obligadas a esperar hasta cumplir los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre y cuando cumplan con los requisitos de vulnerabilidad económica.

La PUAM tiene un monto equivalente al 80% de la jubilación mínima y no requiere haber completado los 30 años de aportes. Sin embargo, se trata de una pensión que está destinada a quienes atraviesan situaciones económicas difíciles y no han podido regularizar sus años de aportes para acceder a una jubilación contributiva.

