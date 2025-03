Freiberger: “Me llamaron estafadora electoral, no lo podemos permitir”

La edil de Provincia Grande se manifestó en duros términos contra sus ex compañeros del bloque del PJ, quienes en declaraciones la tildaron de “estafadora electoral” por su salida del sector identificado con el intendente Vuoto.

La concejal de Ushuaia, Daiana Freiberger, perteneciente al partido Provincial Grande, respondió con firmeza a las críticas y acusaciones lanzadas en su contra por ex compañeros del bloque del Partido Justicialista (PJ), quienes la calificaron de «estafadora electoral» tras su decisión de alinearse con el espacio que encabeza el intendente de Río Grande Martín Perez, en lugar de continuar apoyando al jefe comunal capitalino, Walter Vuoto.

En declaraciones por ((La 97)) Radio Fueguina, Freiberger rechazó las acusaciones y aseguró que su decisión responde a una convicción ideológica y a la búsqueda de una gestión más transparente y eficiente para la ciudad. «Toda esta campaña de desprestigio y de violencia política hacia mí viene como consecuencia de mi notificación a la presidenta del Concejo Deliberante de la conformación del bloque Provincia Grande, acompañando al intendente Martín Perez, tal cual lo venía haciendo durante todo el año pasado», afirmó.

Freiberger explicó que su acercamiento a Pérez se debe a las coincidencias en la forma de gestionar los recursos municipales, destacando su admiración por la administración de Río Grande. «Para quienes me siguen o pueden acceder a mis redes hoy, lo pueden ver claramente que realmente yo tengo muchas coincidencias con Martín Perez, con la forma en la que se gestionan los recursos del municipio de Río Grande, y es por esto que digo yo, recuperemos Ushuaia», expresó.

La concejal enfatizó que su objetivo es priorizar las necesidades de los vecinos, algo que, según ella, no se está logrando en la actualidad. «Recuperemos Ushuaia significa volver a poner el énfasis en lo que necesitan los vecinos, en lo que nos piden los vecinos, y esto es lo que planteé», agregó.

Las tensiones políticas se han intensificado en las últimas semanas, con miembros del bloque del PJ solicitando incluso la destitución de Freiberger. «Destituirme. No utilicemos palabras que después pueden llegar a generar algún tipo de confusión. Es una intención destitutiva directamente», denunció la edil. Freiberger atribuyó estas acciones a una «virulencia inusitada» por parte de sus ex compañeros, quienes, según ella, actúan bajo la influencia del intendente Vuoto. «Está claramente manifiesto en las mismas declaraciones de los concejales de estos últimos días, que no son ni más ni menos que la voz del intendente», sostuvo.

La concejal también se refirió a los problemas estructurales que afectan a Ushuaia, como la falta de transparencia en la administración de terrenos fiscales, las contrataciones municipales, la obra pública y el caos en el tránsito. «Hoy tenemos que centrarnos en realmente la Ushuaia que nosotros queremos recuperar, en la Ushuaia que nosotros queremos tener para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros vecinos», manifestó. Freiberger aseguró que ha presentado proyectos y reclamos en el Concejo Deliberante para abordar estas problemáticas, pero que sus esfuerzos han sido desvirtuados por sus detractores. «Se pretende argumentar falazmente que voto en contra de mis propios vecinos, que soy una estafa electoral, me llamaron estafadora, y la verdad es que eso no es cierto», afirmó.

Freiberger defendió su postura ideológica y recordó su voto en contra de iniciativas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y el impuesto al turista, decisiones que, según ella, reflejan su compromiso con los intereses de los vecinos. «Yo en diferentes intervenciones en el Concejo he sido muy clara donde estoy para ideológicamente, de hecho voté en contra del RIGI porque entendía que realmente no se condecía con la ideología que uno sostiene del campo nacional y popular», explicó.

Además, rechazó las acusaciones de traición, argumentando que en política no se puede hablar de traición en los mismos términos que en la vida privada. «Se me dijo que era una traidora al espacio, y la traición es otra cosa. Nosotros en política debemos darnos otro tipo de discusión», señaló.

Insistió en que las campañas de desinformación y difamación no deben ser toleradas, especialmente en el ámbito público. «Me llamaron estafadora electoral también, y la verdad es que estas campañas de desinformación, de difamación, no las podemos permitir, ni las permitimos en la vida privada, ni las podemos permitir mucho menos en la vida pública», afirmó.

Daiana Freiberger se mostró firme en su decisión de defender su posición desde su banca en el Concejo Deliberante, recordando que fue elegida por la voluntad popular. «Fui elegida por la voluntad popular, me sometí a las preferencias, y a quienes debo explicaciones en todo caso es a mis vecinos», concluyó.