Invitan a disfrutar de la muestra fotográfica «Una ventana a la Antártida»

La muestra estará disponible en la sede de la oficina de Información Turística del Puerto de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 horas, mientras que los fines de semana el horario de visita será de 9 a 20 horas, siempre con entrada libre y gratuita.

La secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti observó que “esta propuesta se enmarca en el día de la Antártida, que es cuando inauguramos la obra, y para nosotros es un honor llevarla adelante porque es resultado de la enorme labor artística de un trabajador de nuestra secretaría, y en lo personal me pone muy contenta el que haya podido realizarse en un marco tan significativo, entendiendo que Ushuaia es la ventana al continente blanco que abre Andrés con su obra, y me honra ser parte de la gestión que la despliega”.

Asimismo, Camacho contó que “la Antártida es el último continente descubierto, y esta muestra es el resultado de los viajes que pude realizar a la Península Antártica, y con estas 10 fotografías, busco mostrar un poco de lo que los turistas pueden llegar a ver”.

En tanto, observó que “para un fotógrafo haber llegado a la Antártida es como escalar el Everest. Un lugar que tiene hielo e historia, y cuya sensación es la de ir a otro planeta que está muy cerca de Ushuaia, y del cual muchas cosas no se saben”.

El fotógrafo explicó que las imágenes del Territorio Antártico Argentino y fueguino buscan acercar al espectador un paisaje que pareciera provenir de otro mundo; una gélida y enigmática belleza que esta muestra e invita a conocer desde una perspectiva artística y divulgatoria, con retratos paisajísticos que forman parte del libro “Tierra del Fuego. Antártida. En busca del alma”, publicado en 2008 y que cuenta con textos de enorme riqueza aportados por Carlos Masotta, investigador del CONICET.