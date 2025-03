Greve: “Forja va a reformar la Constitución de Tierra del Fuego”

Tras un fallo judicial que avaló la legalidad del llamado a elecciones de constituyentes en Tierra del Fuego, el legislador provincial y presidente del bloque Forja, Federico Greve, aseguró que su partido logrará en algún momento la reforma de la Constitución provincial.

La decisión judicial se produjo luego de una investigación derivada de una denuncia del abogado Paulino Rossi y un allanamiento en la Casa de Gobierno, que cuestionaba la autenticidad del decreto que convocaba a la Convención Constituyente. El juez de primera instancia, el Dr. Pepe, determinó que el decreto fue realizado en tiempo y forma, descartando cualquier irregularidad. “Salimos a hablar de esto ahora que está la sentencia, porque la realidad es que nosotros lo dijimos siempre, pero hasta que la justicia no investigara y pudiera resolver por ellos mismos, nosotros no podíamos salir a dar una opinión fundada al respecto”, afirmó Greve.

El legislador sostuvo que la denuncia tuvo un trasfondo político destinado a perjudicar al Gobierno provincial. “Lo que se cuestiona no es solamente el actuar de funcionarios públicos, sino también de funcionarios del Boletín Oficial, de planta permanente de la Secretaría Legal y Técnica, los funcionarios del Ministerio que intervinieron”, explicó. Greve señaló que la intención detrás de estas acusaciones era “manchar” el proceso de reforma constitucional y generar dudas sobre su legitimidad. Además, mencionó a Rossi y al legislador Jorge Lechman como los impulsores de la denuncia, acusándolos de buscar “judicializar la política” y desviar la atención del verdadero objetivo de la reforma.

Respecto al contenido de la reforma, Greve recordó las palabras del gobernador Gustavo Melella durante su discurso inaugural. Destacó que el proceso de reforma fue el resultado de cuatro años de discusiones en la Legislatura y que se logró avanzar gracias a los consensos alcanzados en la última sesión. “Los temas que se trataron ahí era tratar de acotar a los temas que nosotros entendíamos que eran importantes para nuestro proyecto de reforma constitucional”, afirmó.

Entre los principales ejes de la reforma, mencionó la eliminación de cargos públicos duplicados y la limitación de los salarios de los funcionarios para que no superen el del gobernador.

Greve reconoció que, en retrospectiva, podrían haber adoptado una estrategia diferente para comunicar los objetivos de la reforma. “Por ahí deberíamos haber cambiado la estrategia para hacerlo y es lo que estamos tratando de hacer ahora, para explicarle a la gente en general”, admitió.

Rechazó la idea de que la reforma no esté en la agenda de los ciudadanos y argumentó que temas como la reducción de cargos y la transparencia en los salarios públicos son de interés general. “¿Cómo no está en la agenda de la gente eliminar cargos? Nosotros queremos que los funcionarios cobren un monto de sueldo que no supere lo del gobernador. ¿Cómo no está en la agenda de la gente? Claro que está en la agenda de la gente”, enfatizó.

El de Forja también criticó los intentos de vincular la reforma constitucional con la posible reelección del gobernador Melella. “Te quieren hacer creer que es algo costoso, que es solamente por la reelección de Melella y te quieren hacer creer desviando la atención y judicializando el proceso para ponerle ese manto de duda a un proceso totalmente constitucional y que se cumplió con todas las reglas como era debido”, afirmó. Greve aseguró que la estrategia actual de su partido se centra en explicar a los ciudadanos los beneficios de la reforma, independientemente del gobierno de turno.

Finalmente, reafirmó el compromiso de Forja con la reforma constitucional, destacando que se trata de un objetivo de larga data. “Forja como partido político va a modificar la Constitución de Tierra del Fuego. No sé cuándo, pero la realidad es que es un objetivo que tenemos hace muchos años y no vamos a claudicar porque nos digan que no se puede o porque no están de acuerdo”, concluyó. El legislador insistió en que el proceso se llevó a cabo dentro del marco legal y que continuarán trabajando para lograr los cambios que consideran necesarios para la provincia.