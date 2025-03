Gran convocatoria de vecinos en la Expo Gamer

Con más de 12.000 vecinos y vecinas visitando los distintos puestos y actividades propuestas, la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante este fin de semana la primera edición de la “Expo Gamer” en el Microestadio José “Cochocho” Vargas.

La iniciativa municipal, que acercó a la comunidad propuestas relacionadas al mundo de la tecnología y videojuegos y contó con el acompañamiento de Good Game, Romer vs. The World con un espacio de juegos reto, Rincón Geek, Academias Indetec, Radio Control Tierra del Fuego, la Agencia de Innovación de la provincia y Ushuaia Lúdica, acercó más de 30 puestos emprendedores y emprendedoras temáticos, así como la sexta edición del Rincón Geek, espacio para las y los amantes del manga, animé, series y cosplay. Acompañando la propuesta, estuvieron presentes diversos puestos gastronómicos impulsados por las y los emprendedores parte del padrón a cargo del área de Economía Social de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos.

Entre las actividades realizadas, se destacó una exhibición de Radio Control, el concurso de cosplay, un juego libre por equipos de Robótica y torneos de FIFA, Rocket League y League of Legends, así como un set de música presentado por DJ Valen Sosa, el stand de Agencia de Innovación, donde las y los visitantes pudieron observar el desarrollo de videojuegos realizado por estudiantes, el propio de Robótica de Academias, donde se jugó fútbol de robots y un puesto de Bici Ushuaia, iniciativa pública de bicicletas eléctricas ya en funcionamiento en la ciudad.

Sebastián Iriarte, jefe de Gabinete, resaltó que “desde la gestión municipal acompañamos estas propuestas que combinan innovación y tecnología con lo recreativo y lúdico, mostrando también avances en temas como robótica, impresión 3D y hasta la app de Bici Ushuaia, una herramienta diseñada para facilitarle el traslado a los vecinos y vecinas”.

Por su parte la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, detalló que “es una decisión política de nuestro intendente Walter Vuoto impulsar estas iniciativas que les permiten a las y los jóvenes y sus familias entrar en contacto con los nuevos desarrollos tecnológicos, disfrutando de un momento ameno y se visibiliza el trabajo de emprendedores y emprendedoras”.