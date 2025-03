En la provincia bajaron hasta un 50% los nacimientos

La ciudad de Río Grande y, en general, la provincia de Tierra del Fuego, están experimentando una notable baja en la tasa de natalidad. La situación ha llamado la atención de los profesionales de la salud, quienes refieren una drástica reducción en el número de partos diarios.

En conversación con ((La 97)) Radio Fueguina, la Licenciada en Obstetricia, Fabiana Dippolito, compartió su perspectiva sobre esta tendencia preocupante.

“Estamos teniendo muy pocos partos diarios en el hospital. El descenso de la natalidad se ve en Tierra del Fuego, que es una de las provincias donde se nota esto en Argentina, y actualmente hay menos del 50% de partos en comparación con épocas anteriores”, explicó Dippolito.

La licenciada destacó que, en el contexto post-pandemia, la tasa de natalidad ha disminuido considerablemente en todo el mundo. “Particularmente, cuando comencé a trabajar en el hospital, estábamos haciendo entre 60 y 80 partos por mes, y hoy no llegamos a 40 nacimientos por mes. No es un fenómeno exclusivo de nuestro hospital; las clínicas experimentan lo mismo”, aclaró en conversación con el programa “Un Gran Día”.

Este fenómeno no parece estar directamente relacionado con el acceso a anticonceptivos o el aborto, ahora legal en Argentina. “No tiene que ver con el expendio de anticonceptivos ni con el aborto, sino que la gente no quiere tener hijos. Habría que preguntarse por qué, y la verdad es que no lo sé”, comentó Dippolito, sugiriendo que factores económicos y necesidades personales podrían estar influyendo en esta decisión.

La licenciada recordó épocas pasadas, cuando la realidad era muy diferente. “Cuando llegué a trabajar a Tierra del Fuego hace muchos años, las familias tenían entre tres y cuatro hijos. En lugares como la clínica CEMEP, donde predominaba la clase media alta, era común ver familias grandes. Hoy, la mayoría tiene uno o dos hijos, y es raro encontrar a alguien que tenga más de dos”, subrayó.

Dippolito también advirtió que es fundamental que las mujeres y las parejas formen familias en el momento que consideren adecuado y que se eviten los embarazos inesperados. “La adolescencia no es el mejor momento para tener hijos debido a las complicaciones que pueden surgir, y en general no son bebés deseados, sino descuidos. La idea es garantizar que se cuiden y evitar llegar al aborto voluntario”, concluyó.