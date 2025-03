Amplían detalles de la reforma educativa propuesta por Melella

En un contexto de crecientes demandas sociales y cambios culturales, el gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por el gobernador Gustavo Melella, avanza en la propuesta de una reforma educativa que busca adaptar el sistema educativo provincial a las nuevas realidades.

La iniciativa, que ha generado un amplio debate en diversos sectores, fue analizada en ((La 97)) Radio Fueguina por la profesora Silvina Soloaga, subsecretaria de Transversalidad e Inclusión Educativa de la provincia, quien destacó la necesidad de una transformación profunda y participativa. “Es una charla que sí venimos teniendo con el gobernador en relación a la necesidad de esa transformación educativa donde él siempre menciona que para transformar la educación tenemos que estar implicados todos”, explicó Soloaga, enfatizando la importancia de involucrar a todos los actores sociales en este proceso.

La funcionaria subrayó que la reforma no es un proyecto aislado, sino una respuesta a las transformaciones sociales que han impactado directamente en el ámbito educativo. “Sí considera que hay muchas cosas, obvio, que ha habido transformaciones sociales que nos obligan, como desafío como Ministerio de Educación, para realizar una mirada un poco más profunda en algunas situaciones”, señaló. Entre los aspectos clave que se buscan abordar se encuentran la revisión curricular, el acompañamiento a las trayectorias educativas y el fortalecimiento de las instituciones escolares, elementos que, según Soloaga, ya están en proceso de implementación.

Melella ha insistido en que la reforma no puede ser impulsada únicamente desde el gobierno, sino que requiere del compromiso de toda la sociedad. “Cuando se refiere a todos y todas implica tanto la sociedad, las empresas, la docencia, el ministerio, todas las áreas, familias, estudiantes, parte principal del sistema educativo”, detalló la subsecretaria. Este enfoque inclusivo busca generar un consenso amplio que permita sostener los cambios en el largo plazo, reconociendo que las transformaciones educativas no son inmediatas, sino que requieren tiempo y continuidad. “Las transformaciones primero que llevan un tiempo, por supuesto, largo muchas veces, no implica que no se vaya haciendo en el camino”, agregó Soloaga.

El anuncio de la reforma ha abierto un espacio de reflexión sobre el rol de la educación en un mundo en constante cambio. La propuesta no solo apunta a modernizar los contenidos curriculares, sino también a fortalecer el vínculo entre las escuelas y las comunidades, promoviendo una educación más inclusiva y adaptada a las necesidades actuales.

En este sentido, la subsecretaria destacó que muchas de las transformaciones ya están en marcha, aunque reconoció que aún queda un largo camino por recorrer. “En esto que dice el gobernador y que nosotros también hemos venimos charlando en relación al impacto que puede decir él de la transformación, pero no es algo que no se venga haciendo”, afirmó en relación al gradualismo que busca evitar cambios abruptos y garantizar que las reformas sean sostenibles en el tiempo, adaptándose a las realidades locales y a los desafíos que surjan en el proceso.

En definitiva, la reforma educativa propuesta por el gobierno de Tierra del Fuego representa un intento por responder a los cambios sociales y culturales que han reconfigurado el panorama educativo en los últimos años. Aunque el camino hacia una educación más inclusiva y adaptada a los tiempos actuales es complejo y lleno de desafíos, la iniciativa abre un espacio para la reflexión y el diálogo sobre el futuro de la educación en la provincia. Como señaló Soloaga, “muchas cosas de esa transformación van sucediendo en el camino”, lo que sugiere una construcción constante y colectiva.