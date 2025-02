Río Grande celebra el Carnaval en la Casa de la Cultura

En ((La 97)) Radio Fueguina, se anunciaron los detalles del carnaval que se celebrará en la Casa de la Cultura de Río Grande. Este evento, programado para el próximo domingo, reunirá a diversas comparsas y grupos de baile de la ciudad. La entrada consiste en un alimento no perecedero que será donado a un comedor local.

La ciudad de Río Grande se prepara para vivir una celebración única con la llegada del carnaval a la emblemática Casa de la Cultura.

Este domingo, se llevará a cabo una noche de carnaval que promete ser un evento inolvidable, reuniendo a diversas agrupaciones de comparsas y grupos de baile de la ciudad.

Ariel Chilelli, integrante de la Secretaría de Cultura del municipio, compartió detalles sobre la celebración en una entrevista en ((La 97)) Radio Fueguina. “Este domingo tenemos una noche de carnaval que contará con la presentación artística de los referentes de la ciudad”, explicó.

Las entradas para acceder al evento serán alimentos no perecederos, que serán donados a un comedor de la ciudad, permitiendo así que la festividad no solo sea un espectáculo sino también una oportunidad para ayudar a quienes lo necesitan.

Participará una variedad de comparsas, entre ellas la nueva comparsa Emperatriz, que debutará en la ciudad. También se presentarán los caporales Fuego y Pasión, el cuerpo de danzas Munay, Raíces Andinas, el bloque de tambores La Lola, y la murga Explosiva Pispireta.

“Esta es la primera vez que estas agrupaciones estarán en el teatro, que es un espacio tan significativo para nosotros”, añadió Chilelli.

El evento tendrá lugar a partir de las 19 horas en la Casa de la Cultura, que promete transformarse en el escenario ideal para este carnaval.

Con capacidad limitada, las entradas se pueden obtener a través de las agrupaciones participantes o directamente en la Casa de la Cultura.

Chilelli instó a la comunidad a colaborar con esta noble causa, señalando que “el día de la función, solo tendrán que llevar un alimento no perecedero para acceder al show”.

“La fiesta popular siempre ha estado en la calle y en diferentes espacios, pero gracias a la gestión de la Subsecretaría y el Municipio, ahora tendrán la posibilidad de disfrutar de una función en el teatro”, destacó Chilelli.