Pesce sostuvo que «es un error» la salida de Argentina de la OMS

El Dr. Pesce señaló que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un prestigioso organismo dependiente de las Naciones Unidas que ejerce rectoría no vinculante en políticas públicas sanitarias globales desde 1948. En tanto, la OMS recomienda y cada gobierno decide su propia política sanitaria”.

En esa misma línea observó que “seguramente más de una vez, algún ministro de salud no estuvo de acuerdo con algún lineamiento sugerido por la OMS, pero jamás termino en un portazo, ya que hacerlo implica además de renunciar a dar las discusiones necesarias, a arriesgar el estatus de centros de referencia de laboratorios especializados de excelencia como el Instituto Malbrán, dificultar el acceso a la información epidemiología global, y perder el derecho a recibir fondos rotatorios que facilitan el acceso a insumos sanitarios claves, como las vacunas”.

Asimismo, explicó que “la decisión de abandonar la OMS es más ideológica que técnica, y está relacionada con una mirada negativa sobre los organismos internacionales en general, pero sobre la salud en particular, se da en un momento crítico del sistema sanitario nacional, si tenemos en cuenta que la salud es un derecho, y la responsabilidad primaria es del Estado”.

El funcionario municipal consideró que “es imposible pensar la salud con una mirada individualista, porque la construcción de la salud es siempre comunitaria y global. Las vacunas, tan denostadas en esta era terraplenara son un ejemplo si consideramos la erradicación de la Viruela, no se logró por la suma de decisiones individuales sino por definiciones y acciones globales. Es que nadie se sana solo”.