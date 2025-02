Créditos accesibles y promociones en cuotas para los gastos escolares

En el marco del inicio del ciclo escolar, el Banco Tierra del Fuego (BTF) ha lanzado su promoción “Vuelta a Clases”, diseñada para ayudar a las familias a afrontar los gastos educativos de manera accesible.

En entrevista en ((La 97)) Radio Fueguina, Miguel Ángel Caro, subgerente general de la entidad, destacó los beneficios de este programa y otros similares que buscan estimular la economía provincial.

Caro explicó que las familias pueden acceder a diversas promociones y planes de pago para invertir en la educación de sus hijos. “Como banco público motor de la economía de la provincia, estamos atentos a fechas críticas como el inicio del año escolar”, afirmó.

La promoción “Vuelta a Clases” se suma a otras iniciativas que el BTF ha implementado en momentos clave, como las vacaciones y las festividades.

Uno de los productos más destacados del BTF es la Tarjeta Fueguina, que cuenta con versiones Visa y Mastercard. Caro explicó que esta tarjeta permite a los usuarios acceder al programa Ahora 10, el cual ofrece la posibilidad de comprar en cuotas sin interés.

“El banco financia la primera cuota y no hay tope, lo que resulta fundamental para las familias que deben hacer inversiones considerables en útiles escolares, tecnología y vestimenta”, afirmó en diálogo con el programa “Un Gran Día”.

Caro también señaló que en el contexto actual, con una tendencia a la baja en los intereses debido a la disminución de la inflación, el banco se encuentra en una posición más favorable para ofrecer estas promociones.

“Ahora estamos mucho mejor, el banco mantiene un alto índice de liquidez, lo que nos permite estar vigentes con nuestras operaciones”, comentó.

El subgerente enfatizó que las promociones generan un flujo de efectivo significativo para la economía fueguina: “Cuando implementamos estas propuestas, los números crecen exponencialmente, el banco no pierde dinero, simplemente dejamos de facturar intereses, lo que beneficia a la economía provincial”.

Además de las promociones para elementos escolares, el BTF ha creado una línea de crédito especial para estudiantes universitarios, que permite a los clientes obtener préstamos de hasta 5 millones de pesos con una tasa de interés del 36%, una de las más competitivas en el mercado.

“Este préstamo se otorgará con la simple presentación de la matrícula o de ser alumno regular en cualquier sucursal del banco”, destacó Caro.

Con cerca de 27.000 usuarios de tarjeta en la provincia, el Banco Tierra del Fuego continúa trabajando en apoyar a las familias fueguinas en momentos cruciales. Miguel Ángel Caro reafirmó el compromiso de la entidad de facilitar el acceso a la educación y promover el bienestar económico de la comunidad a través de iniciativas innovadoras y accesibles.

“Estamos siempre activando promociones para fechas críticas, y este año, la ‘Vuelta a Clases’ no es la excepción”, concluyó.