«Esperamos el resultado del ADN con mucha cautela», expresó el abogado de la familia de Sofía Herrera

La Justicia concretó un avance crucial en la investigación por la desaparición de Sofía Herrera -la niña riograndense desaparecida en 2008- tras obtener una muestra de ADN de una menor en la provincia de Chaco para compararla genéticamente con el perfil de la pequeña.

El Dr. Francisco Ibarra, abogado de la mamá, María Elena Delgado, y la familia de Sofía, confirmó en ((La 97)) Radio Fueguina que la prueba fue ordenada por la jueza Santana y se realizó con la intervención de la Policía Científica de Tierra del Fuego, el Ministerio Pupilar de Chaco y la fiscalía interviniente. “Es una medida que habíamos solicitado con la fiscalía en el mes de diciembre del año pasado, que es producto de la última declaración testimonial que se llevó a cabo en la causa”, explicó Ibarra.

La menor sometida al examen genético sería hija de Carlos Pérez, uno de los detenidos por la desaparición del niño Loan Peña en Chaco. Según el abogado, la decisión de realizar la prueba surgió tras una serie de actos previos, incluyendo declaraciones testimoniales y otras medidas probatorias. “Para llegar a esa medida, hubo una serie de actos previos que se llevaron a cabo acá en Tierra del Fuego, que fueron distintas medidas de prueba que se habían solicitado, para recién entonces poder adoptar esta medida”, detalló Ibarra. Además, destacó que se agotaron todas las vías necesarias para respetar la condición de menor de la niña involucrada.

El proceso de recolección de ADN se llevó a cabo en la ciudad de Resistencia, Chaco, con la presencia de autoridades judiciales y científicas. “Había sido ordenado con todas estas características, lo dispuso la doctora Santana y estábamos a la espera de que esto se pudiese materializar”, señaló el abogado.

La prueba genética es considerada un paso crucial en la investigación, aunque Ibarra aclaró que se trata de una medida más dentro de un expediente que incluye múltiples líneas de investigación. “Esto es una prueba más de las tantas que existen en el expediente, de las tantas vías de investigación que se llevó a cabo en este expediente. Por lo tanto, lo tomamos con cautela”, afirmó.

Explicó que, inicialmente, se revisaron documentos como partidas y actas, los cuales no arrojaron coincidencias. Sin embargo, nuevos elementos surgidos durante la investigación llevaron a considerar necesaria la prueba de ADN. “Lo primero que se obtuvo fueron las partidas y las actas, papeles. Con eso no coincide, con papeles no hay coincidencia. Por eso es que se profundizó y aparecieron estos otros elementos los que llamaban la atención, por lo tanto, esta prueba aparecía como necesaria”, indicó.

Los resultados del análisis genético se esperan en un plazo máximo de 30 días, según estimó Ibarra. “Por la importancia y por la urgencia, ya depende de los mismos laboratorios, pero entiendo que esto no demorará mucho; esto, en menos de un mes, tendríamos que tener la respuesta”, aseguró.

A pesar de los años transcurridos desde la desaparición de Sofía, el abogado mantiene la esperanza en el avance de la causa. “La esperanza está intacta desde el primer momento. Es cierto que nos viene golpeando la realidad con toda esta cantidad de años, pero la esperanza está intacta”, expresó.

Ibarra subrayó que, independientemente del resultado de la prueba, la investigación continuará su curso. “Si llegase a ser positivo, sería lo mejor que nos podría haber ocurrido. Si el resultado es negativo, seguiremos como se vino actuando durante todo este tiempo”, afirmó.

La familia de Sofía Herrera y su equipo legal aguardan con expectativa los resultados, que podrían marcar un hito en la búsqueda de respuestas sobre el paradero de la niña desaparecida hace tanto tiempo.

Nota relacionada

Últimas noticias