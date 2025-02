Karina Milei y Martín Menem lideraron un acto de campaña de LLA en Ushuaia

La presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, llegó este miércoles a Ushuaia, junto al vicepresidente del partido, Martin Menem, con el fin de encabezar un acto de campaña en la capital provincial.

En el encuentro, destacó la consolidación del espacio libertario en todo el país y reafirmó su compromiso con las reformas que impulsa el gobierno nacional. “Sigamos trabajando con la misma fuerza para llenar el Congreso de legisladores de LLA”, arengó.

“Les agradezco porque siempre me reciben con el mismo cariño. Esta es la cuarta vez que vengo a Tierra del Fuego. Cuando vinimos con mi hermano, no pudimos terminar de caminar una cuadra por el afecto de la gente”, expresó Karina Milei. Además, subrayó el papel fundamental de los dirigentes y militantes que sostienen el crecimiento del partido en cada provincia y remarcó: “Solos no hubiésemos podido llegar hasta acá. Sin personas como Martín Menem y Agustín Coto, que trabajan día y noche para cambiar la Argentina, nada de esto sería posible”.

Sobre el rol de La Libertad Avanza en la transformación del país, Karina Milei enfatizó el compromiso del gobierno con la educación y la ciencia. “Cuando estábamos en campaña, organizábamos clases en las plazas porque creemos en la formación como parte esencial de la libertad. Muchos medios dicen que este Gobierno no apoya la educación y la ciencia, pero lo que realmente combatimos es el curro que existe en estas áreas, como en tantas otras”, deslindó. En ese orden, hizo un llamado a la participación política en el ámbito provincial para impulsar cambios estructurales.

El acto se llevó́ a cabo en el Hotel Las Hayas, con la presencia de dirigentes locales y afiliados y simpatizantes, especialmente autorizados a asistir. Martín Menem, en su intervención, aludió al “momento histórico” que atraviesa la Argentina y recordó́ los inicios del movimiento libertario: “En 2018 comenzaron las primeras salidas de Javier Milei y en La Rioja hicimos la primera clase de economía. Hoy estamos acá gracias al impulso de los jóvenes, y el mensaje para los dirigentes es claro: hay que involucrarse, estudiar y prepararse sobre las ideas de la libertad”.

Por su parte, el legislador Agustín Coto destacó el crecimiento del espacio en la provincia. “Ushuaia nos recibió́ de manera extraordinaria en la elección de 2021. Al final de esa campaña éramos tantos que no entrábamos en los locales partidarios. Eso es el resultado del trabajo de miles de personas que, en cada ciudad, hacen lo mismo que hacemos acá: defender las ideas de la libertad, que traerán prosperidad a todos los argentinos”, sostuvo.

Coto también celebró la consolidación nacional del partido. “Este año logramos que La Libertad Avanza sea un partido de alcance nacional, desde Ushuaia hasta La Quiaca, en tiempo récord. Ahora, el desafío es sostener este proyecto con convicciones firmes, para seguir ampliando las libertades que mejorarán la vida de los argentinos. Muchas gracias a las dos principales personas que empujan las reformas más importantes de la historia argentina: Karina Milei y Martín Menem, además del Presidente Javier Milei”, concluyó.

La gira nacional de La Libertad Avanza continuará en los próximos días con encuentros en distintas provincias, con el objetivo declamado de “reafirmar el compromiso con los valores de la libertad y el desarrollo del país”.