Gobierno responde a las críticas del gremio docente por el mantenimiento escolar

El Secretario de Infraestructura Escolar, Mauricio Turdó, defendió las acciones llevadas a cabo en el mantenimiento de las escuelas de Tierra del Fuego. Sus declaraciones en ((La 97)) Radio Fueguina, aluden especialmente a las críticas expresadas por el gremio docente y aseguró que se trabaja para llegar en condiciones al incio de clases.

En una entrevista para el programa «Un gran día», Turdó destacó el compromiso continuo del gobierno con el mantenimiento de las escuelas, subrayando que este esfuerzo se intensifica durante los recesos invernales y de verano. “Estamos trabajando de manera permanente, ya que tenemos el desafío de mantener las escuelas, y es fundamental que estén disponibles para realizar las tareas necesarias”, afirmó.

Según explicó, durante el año 2022 y el inicio de 2023, el equipo de infraestructura escolar ha estado trabajando en la reparación de sistemas de calefacción y en el recambio de equipamientos dañados. “Fue un trabajo exhaustivo que incluía problemas con radiadores pinchados, limpieza de sistemas de calefacción y refacciones en baños e iluminación. Hemos ingresado prácticamente en la totalidad de los edificios de la provincia”, detalló Turdó.

El Secretario también enfatizó que las obras en las escuelas no se limitan a reparaciones menores. Se están realizando actualizaciones significativas, como el cambio de chapas y pintura con impermeabilizante en los techos, para prevenir filtraciones en algunos colegios. En Tolhuin, se está trabajando en una sala de máquinas que ya no funcionaba adecuadamente, con el objetivo de que todo esté operativo para el inicio del ciclo lectivo el 5 de marzo.

Respecto a las críticas del gremio docente sobre la falta de mantenimiento, Turdó sostuvo que “podemos dar cuenta de todos los trabajos que venimos realizando. Si bien es cierto que hay muchas tareas que aún están pendientes, nuestra labor es garantizar que, al final del año, todos los edificios funcionen mayormente bien”.

Reconoció que existen dificultades y retos constantes, especialmente porque hay más de 120 edificios escolares que operan las 24 horas del día y que deben atender tanto actividades educativas como sociales y culturales.

También se refirió a las críticas específicas: “En el colegio técnico de Ushuaia, hicimos mejoras en los baños y trabajamos con canaletas y en el mantenimiento de equipos. Puede que no todos los trabajos sean visibles, pero eso no significa que los edificios no estén en condiciones para las clases”, defendió.

Asimismo, Turdó remarcó el compromiso del gobierno provincial con la mejora continua de las instalaciones escolares, al mencionar que “es un trabajo sistemático y cada día nos enfrentamos a nuevos desafíos. La clave es que, cuando surjan problemas, los resolvamos de forma rápida y efectiva”.