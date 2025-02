El concejal Maximiliano Ybars, representante del bloque de la Unión Cívica Radical en el Concejo Deliberante de Río Grande, salió al cruce de versiones que circulan sobre un presunto incremento en el gasto de los ediles y en las plantas de personal de cada despacho.

En declaraciones por ((La 97)) Radio Fueguina, Ybars aseguró que “es una mentira que se gasta más presupuesto. Nosotros tenemos la misma plata. El presupuesto del Concejo Deliberante lo limita y lo fija la Carta Orgánica, que en primer lugar dice que es el 8% tanto para el Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de Faltas, y una ordenanza que dice que es el 6% para el Concejo. Ese es el número, por más que nosotros queramos tener uno, dos o cinco mil personas, no vamos a gastar un peso más de ese dinero que es el que corresponde”.

El edil enfatizó que no se han generado nuevas plantas de personal y que la cantidad de empleados está determinada por el presupuesto aprobado en diciembre. “Más gente no podemos tomar, no se generaron más plantas. Nosotros la cantidad de personas la tenemos fijada por el presupuesto que aprobamos en diciembre. También se salió a decir que incrementamos las plantas. No es cierto, se mantienen las plantas del año pasado. Este Concejo Deliberante no incrementó una sola planta”, afirmó Ybars, desmintiendo categóricamente las acusaciones.

En cuanto a la estructura administrativa, el concejal explicó que la subsecretaría es un ítem que se paga por responsabilidad jerárquica. “Tenés el secretario de bloque y el subsecretario de bloque, que son los responsables administrativos de cada uno de los bloques”, detalló.

Además, destacó la importancia de la transparencia en la gestión y celebró que los vecinos puedan acceder a la información sobre el gasto público. “Hay que celebrar que cualquier vecino pueda verlo. Eso habla de la transparencia, de que se muestre en qué se gasta”, sostuvo.

Ybars también se refirió a la contratación de personal idóneo, aclarando que en su caso cuenta con un asesor en cuestiones legislativas. “Yo tengo contratada a una persona como personal idóneo, Osvaldo Villegas, lo van a ver todos los días en el Concejo Deliberante, y lo contratamos a través de esa figura. Yo tengo la tranquilidad de conciencia de que podemos mostrarle a los vecinos en qué gastamos, a quién contratamos”, afirmó. Además, señaló que este tipo de contrataciones pueden durar el tiempo que el concejal considere necesario para el asesoramiento requerido.

Respecto al presupuesto disponible para cada concejal, Ybars desmintió cifras que circulan en torno a los 360 millones de pesos anuales por edil. “Por todo concepto en el año cada concejal tiene cerca de 60 millones de pesos, desde para comprar una silla, una resma de hojas, un asesoramiento, contratación con los medios para dar a difusión de lo que hacemos. Se habla que cada concejal tiene un presupuesto de 360 millones y es una total falacia, la distribución del presupuesto de un concejal está bastante lejos de eso, son 60 millones”, aclaró.

Finalmente, destacó las diferencias entre el presupuesto de un edil y el de la presidencia del Concejo Deliberante, que tiene a su cargo un mayor número de áreas y responsabilidades administrativas. “Presidencia tiene muchísimas más áreas que un concejal, está a cargo de presupuesto, de relaciones institucionales, un montón de cuestiones que tienen que ver con la parte administrativa. La presidencia lleva la administración del Concejo Deliberante, por eso tiene una partida”, concluyó Maximiliano Ybars en relación al uso de los recursos públicos.