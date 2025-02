Dura réplica del Gobierno provincial a manifestaciones del ex ministro de Defensa

“Hay una actuación de la provincia que dio todos los pasos para que funcionara y que no logró dar los pasos para que quedara inactivo”. Lo indicó el secretario provincial de Malvinas, (licenciado en Relaciones Internaciones), Andrés Dachary, a través de su red social X, tras anoticiarse de las declaraciones del Ex Ministro de Defensa Jorge Taiana.

En el marco de una conferencia pública dada en Río Grande, el exministro de Defensa de Alberto Fernández atacó el gobierno de Gustavo Melella, afirmando que “Hay una actuación de la provincia que dio todos los pasos para que funcionara y que no logró dar los pasos para que quedara inactivo”.

La respuesta desde el gabinete provincial no tardó en llegar: “Las declaraciones del Sr. Taiana (ex ministro de defensa de Alberto Fernández) en relación al Radar de Leolabs no solo son maliciosas sino una completa mentira y de un descaro tal que ponen en duda las motivaciones que lo llevan a realizarlas, sobre todo habiendo sido el máximo responsable por lo continuidad del mismo en territorio fueguino”, posteó Dachary.

“Quizás no lo recuerde, Sr. Taiana, y sea necesario refrescarle la memoria con algunos hechos: Usted tuvo en su escritorio el informe del entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMCO), General Paleo, en donde le informaba con suma urgencia respecto a la AMENAZA a la SEGURIDAD NACIONAL que el Radar significaba. Sin embargo, para que a Ud. le interesara el asunto, dicho General tuvo que publicar una nota en un medio periodístico nacional haciendo este llamado de atención”, recordó el funcionario provincial.

“Si va a apuntar con el dedo acusador, recuerde que la autorización para que dicho Radar pudiese funcionar en territorio nacional fue dada por la Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno que Ud. formó parte en noviembre de 2022” disparó Dachary.

“Asimismo, debe recordar que para que la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, cancelara la autorización provisoria otorgada a Leolabs, nuestro gobierno provincial tuvo que enviarle a Ud. notas solicitando tomara las acciones pertinentes para la remoción del radar y que de no hacerlo se apelaría a la justicia. Esta actuación administrativa fue recibida no solo por Ud, sino también por el entonces canciller Cafiero y al JGM Agustin Rossi” expuso el funcionario de Melella.

“Como de costumbre –prosiguió- y con la tibieza e inoperancia que caracterizó a su gestión de gobierno, nada hizo. Solo se limitó a “patear la pelota” hacia afuera y, ahora, a deslindarse de su responsabilidad acusando a un gobierno provincial de no cumplir con acciones que corresponde y se enmarcan dentro de las competencias exclusivamente nacionales: seguridad y defensa”.

“No es necesario que le recuerde (o parece que sí) que una de las funciones primordiales del Estado-Nación, desde su creación hace casi 400 años, ha sido la de brindar seguridad a su población frente a amenazas externas. Ud. cobardemente incumplió este mandato y peor aún, quiso ocultar su inoperancia responsabilizando a la provincia de Tierra del Fuego”.

“Quizás esto sea normal para quien monta un show para inaugurar una piedra (como lo hizo en Ushuaia) o quien prometió adquirir aviones para nuestra escuálida FAA, pero que tampoco nada hizo más que las ya conocidas misiones al exterior de estudio de posibles aeronaves a adquirir. Fíjese que con todas las diferencias que podemos tener con la actual gestión, esta demostró una verdadera voluntad política sobre ese tema y como, en 3 meses, logró la adquisición del Sistema de Armas F-16”, comparó Dachary.

“Pareciera que su “bravía” –recriminó- se le agotó usándola contra los suyos y no cuando verdaderamente debió emplearla para defender los intereses de la Nación cuando tuvo la oportunidad y la obligación de hacerlo”.

Las citadas declaraciones de Taiana se dieron en el marco de una charla, con tinte político, en el edificio de la UTN, donde se habló sobre “Soberanía nacional desde la Provincia Grande”. El ex funcionario nacional no dudó en responsabilizar al gobierno de la Provincia por la instalación del radar financiado con capitales ingleses. “Hay una actuación de la provincia que dio todos los pasos para que funcionara y que no logró dar los pasos para que quedara inactivo”, fue la frase del polémico exministro que enfureció a las autoridades locales.