Confirman la obligatoriedad del uso de receta digital en Tierra del Fuego

Cristian Molina Villalba, subsecretario de Salud Ocupacional y Fiscalización Sanitaria de Tierra del Fuego, confirmó en una reciente entrevista en ((La 97)) Radio Fueguina que la obligatoriedad de la receta digital está en pleno vigor, reemplazando las tradicionales recetas en papel para la dispensación de medicamentos. Esta decisión se basa en una resolución ministerial emitida el 5 de febrero, que sigue la implementación nacional iniciada el 1 de enero.

Molina Villalba explicó que las jurisdicciones provinciales, incluida Tierra del Fuego, han estado adaptándose a esta nueva normativa. “Algunas provincias de la Patagonia y del Norte estaban en la misma situación que nosotros, entendiendo de qué se trataba hasta que se fueron adhiriendo a lo que nación dispuso”, indicó. Así, se han implementado tecnologías para el ámbito de la salud, permitiendo que las recetas médicas, antes en papel, ahora se emitan en un formato electrónico.

Las plataformas digitales para la emisión de recetas han sido creadas con el objetivo de facilitar el proceso. Los profesionales médicos ahora pueden cargar la receta para sus pacientes directamente en un sistema digital, simplificando enormemente la gestión de la medicación.

El subsecretario explicó cómo funciona el nuevo sistema: “El paciente llega al consultorio, el médico prescriba el medicamento a través de una plataforma digital, y el paciente simplemente se dirige a la farmacia con su DNI”. En la farmacia, se buscará la receta digital, y se le entregará el medicamento correspondiente.

Molina Villalba destacó la importancia de los tres actores clave en este proceso: el profesional médico, el paciente y la farmacia, que opera como intermediaria en la entrega del medicamento. “Hoy la nación tiene habilitadas numerosas plataformas digitales donde los médicos pueden sentirse cómodos al emitir las recetas”, aclaró, señalando que el paciente solo necesita proporcionar su DNI para acceder a su medicación.

Uno de los principales beneficios de esta nueva modalidad es la agilidad que brinda a los pacientes. “Lo que se agiliza es que el paciente llegue a la farmacia sin necesidad de volver al consultorio médico si la receta no es legible o si falta información”, explicó Molina Villalba. La receta digital elimina errores comunes relacionados con la escritura a mano, como confusiones sobre marcas de medicamentos genéricos.

Aunque inicialmente algunos profesionales se mostraron reticentes al cambio por ansiedad o miedo al uso de la tecnología, el subsecretario aseguró que no ha habido inconvenientes significativos desde la implementación de la receta digital. “Estamos haciendo seguimientos, y hasta el momento no hay inconvenientes con la entrega de medicamentos”, dijo. Las plataformas están funcionando eficazmente, y los médicos tienen la libertad de elegir qué sistema utilizar.