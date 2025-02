Blanco: “Milei debería fomentar la generación de puestos de empleo y no la timba”

El senador nacional Pablo Blanco, de la Unión Cívica Radical (UCR), se refirió por ((La 97)) Radio Fueguina al escándalo que involucra al presidente Javier Milei, calificando la situación como una «clara violación a la Ley de ética pública».

En sus declaraciones, Blanco expresó su preocupación por el impacto que este caso podría tener en la credibilidad del país, tanto a nivel nacional como internacional, y anunció que está impulsando la creación de una comisión investigadora en el Senado para analizar los hechos.

«En principio hay una clara violación a la Ley de ética pública por parte del presidente de la Nación. Él, en las explicaciones que pretendió dar ayer, no le da importancia a la situación. Más allá que dice que se comió un sopapo, pero le resta importancia», afirmó Blanco.

El legislador consideró que Milei está «completamente equivocado» al minimizar el escándalo, especialmente ante las múltiples presentaciones judiciales que se han realizado en su contra, tanto en Argentina como en el extranjero.

También cuestionó la decisión del presidente de promocionar un emprendimiento privado con el que, según Blanco, tiene vínculos personales de larga data. «El presidente de la Nación, bajo ningún punto de vista, en cumplimiento de la Ley de ética pública, puede hacer lo que hizo, promocionar un emprendimiento privado donde los que forman parte de ese emprendimiento tienen una relación de hace muchos años con él. Me parece que eso es elemental y fundamental», sostuvo.

Se refirió además a la posibilidad de un juicio político, una iniciativa que, si bien no comparte, considera legítima: «Yo no comparto la iniciativa del juicio político, pero tienen todo su derecho de plantear lo que ellos (Unión por la Patria) consideren oportuno».

Respecto a la personalidad de Milei, el senador describió al mandatario como alguien con una forma de ser «muy particular». «El presidente no se tiene que molestar. Pero su forma de ser es muy particular. Hacer lo que yo digo, acatar todo lo que yo digo, sino que los que piensan distinto son todos atorrantes, sinvergüenzas, delincuentes», expresó.

En cuanto a las acciones que podrían tomarse desde el Senado, el legislador explicó que está trabajando en la creación de una comisión investigadora, similar a la que se formó en su momento para analizar el hundimiento del ARA San Juan. «Dentro de las facultades que tiene la Nación, en este caso particular el Senado de la Nación, está la creación de comisiones investigadoras y eso es lo que estoy proponiendo, junto con otros senadores del bloque. Crear esta comisión para investigar toda la situación y de las conclusiones de esa investigación, como sucedió en su momento con el hecho del hundimiento del ARA San Juan, como conclusión de ese análisis y de la investigación de la comisión, puede terminar proponiéndose un juicio político, proponiéndose denuncias judiciales», detalló.

Blanco aclaró que, por el momento, no se puede afirmar que se haya concretado una estafa, pero advirtió que hay versiones que apuntan a un «principio de estafa que no se concretó». «No me animo a decir que se haya concretado que es una estafa concreta, porque hay distintas versiones. Los que manejan el tema dicen que es un principio de estafa que no se concretó. Pero no lo tengo muy claro todavía», admitió.

También criticó la aparición pública de Milei en un programa televisivo, donde el presidente intentó despejar las dudas sobre el escándalo. Según Blanco, lejos de lograrlo, el mandatario empeoró la situación. «Lo que sí digo es que si el presidente de la Nación, desde mi punto de vista, mi visión personal, con el programa de ayer pretendió disipar las dudas, me parece que fue todo lo contrario. Inclusive agravando la situación, porque en un momento da a entender que después no salió al aire, sino que salió con posterioridad, como que el Ministro de Justicia de la Nación es su abogado personal, cosa que no está permitida. Si él quiso deslindar responsabilidades, la embarró más», afirmó.

Finalmente, Pablo Blanco cuestionó el enfoque de Milei en relación con la generación de empleo y su aparente preferencia por actividades especulativas. «Él dice que es producto del ímpetu, del ánimo que él le pone, de entusiasta por este tipo de situaciones. Me parece que debería ser más entusiasta de la generación de puestos de empleo, fomentar la generación de puestos de empleo y no timba. Me parece que no es el mecanismo adecuado para obtener recursos, para promocionar y financiar a los microemprendimientos la generación de este tipo de timbas o de ruletas. Pero bueno, él piensa de una manera y uno piensa de otra», concluyó.