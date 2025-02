Aseguran que las escuelas están en condiciones para el inicio de clases

El subsecretario de Infraestructura Zona Norte y Centro del Ministerio de Educación, Sebastián Donovan, destacó los trabajos de mantenimiento y refacción realizados en los establecimientos educativos de la Provincia, asegurando que se encuentran “en condiciones pero seguimos trabajando fuertemente para terminar de ajustar detalles” de cara al inicio de clases.

“El mantenimiento de las escuelas es todos los días, de lunes a lunes, porque las escuelas no descansan, por lo que estamos conformes con el plan de trabajo que se viene realizando desde diciembre en más de 120 establecimientos en toda la Provincia”, resaltó Donovan.

En ese sentido, enfatizó que los trabajos de mantenimiento son realizados y coordinados por el área de Infraestructura y de Gestión Operativa del Ministerio de Educación de la Provincia.

Asimismo, el funcionario evaluó como “muy positivo” el avance de los trabajos en los edificios educativos, asegurando que “el personal de la administración pública con el que contamos es muy eficiente, sumado al trabajo de nuestro equipo de técnicos”, destacando las tareas ejecutadas en sistemas de calefacción; ductos y reparación de motores de calderas, así como el purgado de radiadores “que son trabajos fundamentales que no se aprecian a simple vista, pero que les brinda una mejora en la vida útil de los equipos”.

“Además estamos haciendo compras de equipamientos nuevos, tanto de electricidad como sistemas de calefacción, sumado a todo lo que tiene que ver con repuestos para los baños y demás, de modo que el mantenimiento de las escuelas es de todos los días, de lunes a lunes, porque las escuelas no descansan y suelen utilizarse además para diferentes actividades para la comunidad, por lo que no paran nunca”, agregó.

Donovan señaló que en el Jardín N° 21 de Río Grande y el Jardín N° 13 en Tolhuin se realizaron obras de regularización de gas “y estamos a la espera de la aprobación de la empresa Camuzzi, porque las pruebas técnicas de nuestra parte ya las realizamos y fueron todas favorables”.

“El resto de los establecimientos están en condiciones y tenemos una semana más para seguir trabajando en algunas cuestiones que ahora que han ingresado los docentes a las escuelas nos vienen señalando, como puede ser la pérdida de agua en un flexible de un baño; o quizás alguna ventana que haya que ajustar, por lo que restan estos ajustes, pero no tenemos colegios suspendidos”, aseguró.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura Escolar Zona Sur, Tamara Roa, destacó el trabajo realizado por el personal del Ministerio de Educación durante el receso escolar, asegurando que “desde el desde el inicio del receso de verano hemos comenzado con todos los trabajos de mantenimiento de los establecimientos”.

“Hemos trabajado de una manera integral, abordando todo lo que tiene que ver con reparaciones en baños, cocinas, griferías así como trabajos de carpintería, verificación de puertas y ventanas; así como sistemas de calefacción ya sean calderas, equipos de calefacción, bombas y termotanques, con la premisa de garantizar el buen funcionamiento”, indicó.

La funcionaria resaltó que en Ushuaia existen 48 instituciones educativas que funcionan en 43 edificios, ya que algunos son establecimientos compartidos, remarcando que a partir del trabajo que se realiza durante todo el año “ya sabemos qué establecimientos se deben atender de manera prioritaria”.

“Estos establecimientos que se consideran prioritarios ya fueron intervenidos y ahora trabajamos en aquellos en los que solamente se deben llevar adelante pequeños ajustes o en los que de repente se presentó alguna problemática puntual”, señaló.

Roa mencionó que actualmente en la Escuela N° 16 y en el Colegio Técnico “estamos realizando trabajos puntuales en relación a la regularización de los nichos de gas”, aclarando que “circula información sobre que estos establecimientos no tienen medidor de gas y eso no es correcto. Los establecimientos tienen el medidor, pero en este momento no cuentan con el servicio para realizar cambios que nos solicita el Ente Regulador del Gas y poder estar dentro de la normativa”.

Sin embargo, la funcionaria aseguró desde el Ministerio de Educación “estamos trabajando fuertemente para poder garantizar que el día 5 de marzo tengamos a los alumnos de estas escuelas en sus aulas”.

“Venimos trabajando muy bien y estamos muy conformes con el trabajo que realiza todo el personal”, concluyó.