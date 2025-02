A pocos días del encuentro “Atlántico Sur y Antártida. Territorios estratégicos y vitales del futuro”

En los próximos días, la ciudad de Río Grande (y también las de Tolhuin y Ushuaia) será escenario de un evento de relevancia internacional con la realización del encuentro «Atlántico Sur y Antártida. Territorios estratégicos y vitales del futuro». Se trata de una iniciativa impulsada por la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC), en conjunto con el Municipio de Río Grande y diversas instituciones académicas y organismos internacionales.

El subsecretario de Asuntos Estratégicos del Municipio, Santiago Barassi, brindó por ((La 97)) Radio Fueguina detalles sobre la organización y objetivos del evento, que contará con la participación de 25 rectores de universidades de Argentina y la región.

«Desde hace tiempo nosotros venimos trabajando en diálogo con la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, que nuclea más de 50 universidades de toda América Latina. Su objetivo es impulsar acciones concretas en el ámbito universitario, en la ciencia y la tecnología, en la innovación, para darle materialidad, para hacer cosas concretas con ese famoso texto del Papa Francisco, que es la Laudato Si, que fue el texto que él publicó hace diez años para advertir sobre la crisis socioambiental que vive el mundo», explicó Barassi.

La apertura del foro tendrá lugar el 19 de febrero en la Casa de la Cultura de Río Grande y estará abierto a la comunidad. Se extendrá los días 20 en Tolhuin y 21 en Ushuaia.

La apertura institucional será a las 11 de la mañana y estará encabezada por el intendente Martín Perez, acompañado por Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, quien brindará la perspectiva del Vaticano sobre la problemática ambiental y social. También participará la presidenta de la RUC.

La teóloga Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina.

Durante la jornada, especialistas abordarán diversas temáticas vinculadas con el impacto del cambio climático en el Atlántico Sur y la Antártida. «Vamos a estar trabajando con 25 rectores de todo el país y de la región, poniendo la cabeza en cómo atacar los desafíos que tenemos en el Atlántico Sur y la Antártida, que son muchos en materia ambiental, pero también en materia de construcción de paz», afirmó el funcionario.

Asimismo, destacó la importancia de la cooperación internacional en la región y la necesidad de generar estrategias conjuntas para afrontar los desafíos ambientales y geopolíticos.

«Será muy interesante, pero al mismo tiempo, más allá de que sean especialistas, van a hablarle al público en general porque de lo que se trata es de promover un diálogo a partir del cual construir hacia adelante», señaló luego.

Entre los temas centrales que se abordarán, mencionó la situación ambiental actual, los incendios y sus consecuencias, la cooperación regional y el desarrollo sostenible de los territorios australes.

En este sentido, Barassi hizo hincapié en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del ambiente. «El gran desafío que tenemos acá es cómo compatibilizar o conjugar el cuidado de la Casa Común con la generación de espacios dignos, ese es el agregado de valor que dispone Francisco. No estamos hablando simplemente de una agenda de preservación inmaculada, tanto la gente no puede desarrollarse económicamente. No, hay que buscar un desarrollo sostenible que conjugue esas dos cosas y de eso vamos a estar hablando también».

Subsecretario de Asuntos Estratégicos, Santiago Barassi.

El encuentro contará con el respaldo de diversas instituciones y organismos internacionales, entre ellos la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Tierra del Fuego, la comunidad salesiana, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Cultura y el Trabajo (OEI).

Finalmente, Santiago Barassi subrayó la importancia de que la sociedad en su conjunto participe de este debate y se involucre en la construcción de una agenda ambiental y social. «Es un evento de mucha relevancia, es una apuesta grande y los queremos invitar para iniciar un proceso de organización de todos los sectores de la sociedad en función de una agenda». En ese marco, recordó que las inscripciones están abiertas a través de las redes sociales del Municipio de Río Grande.

El encuentro «Atlántico Sur y Antártida. Territorios estratégicos y vitales del futuro» busca generar un espacio de reflexión y acción sobre el presente y el futuro de una de las regiones más sensibles del planeta, en un contexto de creciente preocupación por el impacto del cambio climático y los desafíos en materia de cooperación y desarrollo sostenible.

Dossier institucional:

https://www.instagram.com/p/DF5Xbe6sxNC/?igsh=aDBxNmdyN2F5N2o2