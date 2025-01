Urgente advertencia del Senador Blanco: el Paso Garibaldi “está al borde del colapso”

El Paso Garibaldi, único nexo terrestre entre Río Grande y Ushuaia, se encuentra en riesgo de colapsar debido al deterioro de sus estructuras. Ante esta grave situación, el senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco (UCR), presentó un proyecto de comunicación instando al Poder Ejecutivo a declarar el estado de emergencia vial en la Ruta Nacional N°3, específicamente entre los kilómetros 3006 y 3010, en la zona del Paso Garibaldi.

Blanco solicita que la Dirección Nacional de Vialidad y los organismos correspondientes refuercen y mantengan las estructuras del paso de manera urgente.

“La falta de inversión en obra pública pone en jaque la conectividad de toda la provincia y podría generar un desastre logístico y económico sin precedentes. No es una advertencia exagerada: las bases de la estructura están cediendo y, si no se actúa ya, el aislamiento de Ushuaia será una realidad”, expresó el senador Blanco.

El Paso Garibaldi es el único paso carretero que atraviesa la Cordillera de los Andes en Tierra del Fuego y es considerado el más austral del mundo. Su mantenimiento siempre ha estado a cargo del obrador vial de Rancho Hambre, ubicado a 12 kilómetros del paso, pero en los últimos años las obras de mantenimiento han sido insuficientes o inexistentes.

Blanco también destacó el trabajo del fotógrafo fueguino Eduardo Pocai, quien ha documentado el deterioro de la infraestructura con imágenes impactantes. “Estamos ante un peligro absoluto para la seguridad de las personas y los bienes. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar,” advirtió.

“Hago un llamado urgente a mis colegas en el Congreso y a las autoridades nacionales: no podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. Es ahora o nunca”, finalizó el senador fueguino.

El Senado de la Nación,

Se dirige al Poder Ejecutivo para que, por intermedio de la Dirección Nacional de Vialidad y los organismos que correspondan tengan a bien declarar el estado de emergencia vial en la Ruta Nacional N°3 entre los kilómetros 3006 y 3010, zona conocida como “Paso Garibaldi”, a fin de proceder a la urgente realización de tareas de refuerzo y mantenimiento de las estructuras que mantienen en pie al mencionado paso y mejorar su pavimento.

Fundamentos:

Señora presidenta:

La falta de inversión estatal en obra pública amenaza con dejar sin conexión a las ciudades Fueguinas de Río Grande y Ushuaia. El estado que presentan tanto las estructuras como las columnas de hormigón sobre las cuales discurre el pavimento que conforma el denominado “Paso Garibaldi” amenazan con colapsar.

Diversos testimonios fotográficos dan cuenta de este deterioro que se ha venido agravando durante los últimos dos años.

En este lugar la ruta nacional 3 alcanza los 450 msnm constituyendo el punto más alto de sus más de 3.000 km de recorrido. Desde allí, se cruza la cordillera de los Andes y se tienen vistas imponentes de los lagos Escondido y Fagnano.

Según registros históricos el Paso Sobrestante Luis Garibaldi, más conocido como simplemente Paso Garibaldi, es el único paso carretero que ha logrado atravesar el encadenamiento de los Andes fueguinos, porción austral y terminal de la extensa cordillera de los Andes. Se ubica en el departamento Ushuaia, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el sur de la República Argentina, en las coordenadas: 54°41′16″S 67°51′13″O.1.

Este es el paso carretero cordillerano más austral del mundo cuyo mantenimiento siempre estuvo a cargo del obrador vial que se encuentra a 12 kilómetros del lugar en la zona de Rancho Hambre.

Vale la pena recordar que, desde los orígenes de las ciudades de Ushuaia y Río Grande, el anhelo de unirlas mediante una ruta se topaba con el enorme desafío de atravesar la cordillera de los Andes

En el verano de 1935/36, el Sobrestante Luis Garibaldi Honte, partiendo desde lago Escondido, logró dar con el lugar ideal para ejecutar la abertura de la primera huella. Este empleado de vialidad era de la parcialidad Manekenk de los Selknam, siendo su nombre aborigen: Paka. Paka sabía por su abuela de la existencia de un lugar por donde se podía sortear la cordillera a pie y fue por allí donde se construyó la obra.

El paso se encuentra en un enclave turístico con vistas espectaculares sobre los lagos Escondido y Fagnano y su nombre no hace referencia al prócer italiano Giuseppe Garibaldi sino a Luis Garibaldi quien fuera candidato a concejal por la Unión Cívica Radical en 1963 y falleció en 1981 en la ciudad de Río Grande.

No tengo los conocimientos técnicos ni viales como para hacer un diagnóstico específico sobre el estado de situación del paso en cuestión pero solo basta ver personalmente sus columnas y bases estructurales para advertir que, de no mediar urgentes obras, puede quebrarse y/o colapsar en cualquier momento.

Esto implicaría un inmenso perjuicio para toda la Isla grande de Tierra del Fuego ya que dejaría completamente aislada a la ciudad de Ushuaia acentuando su carácter aéreo dependiente y partiendo literalmente a la provincia en dos. Esto acarrearía gravísimas consecuencias no sólo en términos de conectividad personal sino también de abastecimiento, además de afectar severamente al turismo.

El fotógrafo fueguino Ricardo Pocai ha documentado este deterioro constante con el correr del tiempo y, con el sólo hecho de contemplar su trabajo, se puede advertir el estado ruinoso en que se encuentra la infraestructura y proyectar lo que podría llegar a suceder en caso de que la misma cediera. Se trata de un peligro absoluto para la seguridad de personas y bienes además, de como ya sostuve, para la conectividad de la provincia.

Al no contar -como se debería- con un presupuesto nacional actualizado, no hay fondos asignados para el mantenimiento de este tramo de la Ruta 3 en la provincia de Tierra del Fuego. Es por este motivo (y visto el dramatismo del caso) es que solicito a las autoridades nacionales que declaren la emergencia vial en el sector y procedan de inmediato a realizar las obras necesarias para que no se consume un desastre.

Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.