Un buque inglés navegó por aguas argentinas y fueguinas con la bandera “falklands”

El gobierno de Tierra del Fuego denunció que el buque inglés RRS Sir David Attenborough violó la soberanía argentina y navegó las costas fueguinas con una bandera con la leyenda “Falklands Islands”.

La situación fue protagonizada por un buque rompehielos británico que tiene funciones en la Antártida, y que actualmente se encuentra en Punta Arenas para cargar combustible y víveres, supo Noticias Argentinas.

Para poder pasar por aguas argentinas utiliza la figura de «paso inocente», un derecho establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que le permite transitar sin pedir permiso si no se detiene ni realizar actividades incompatibles con la navegación pacífica.

Se trata de una embarcación rompehielos que zarpó el 16 de diciembre desde las Islas Malvinas; cuando regresaba de la Antártida circuló por el estrecho de Le Maire -que separa la Isla grande de Tierra del Fuego con la Isla de los Estados-, ingresó al estrecho de Magallanes y arribó a Punta Arenas (Chile) el 12 de enero.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, reclamó: “Atento al nuevo avasallamiento británico con la presencia del rompehielos y buque científico RRS Sir David Attenborough en nuestras costas, con bandera ilegal, es imperativo adoptar una política de estado más firme y decidida ante estos sistemáticos actos unilaterales que amenazan nuestros legítimos derechos sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”.

Operado por la British Antarctic Survey, este buque desarrolla su principal operación en la Antártida, como muchos buques de su clase en esta época del año. Actualmente, se encuentra en territorio chileno, llevando a cabo tareas logísticas, como la carga de combustible, agua, víveres y reparaciones menores.

Según aclaró el gobierno nacional, para llegar a Chile la embarcación tiene permitido transitar por aguas territoriales argentinas bajo la figura de paso inocente, un derecho establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Esta normativa permite que cualquier embarcación del mundo pueda atravesar aguas territoriales sin necesidad de autorización del Estado ribereño, siempre que lo haga sin detener sus máquinas ni realizar actividades incompatibles con la navegación pacífica. Dado que el paso inocente exige una navegación ininterrumpida, la embarcación no puede ser interceptada ni su tránsito impedido.

Sin embargo, el funcionario remarcó que “es innegable que este tipo de situaciones atenta contra los intereses de nuestra Nación”. Ante ello, apuntó: “¿Tenemos forma de remediarlo? Sí. ¿Cómo? Mediante la creación de normas internas complementarias que restrinjan dichos permisos de pasos a buques de entidades no reconocidas por nuestro país. Esto permitiría mínimamente que navíos que enarbolen la ilegítima bandera de nuestras Islas Malvinas NO naveguen en aguas territoriales no usurpadas”.