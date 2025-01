Pablo Blanco fijó postura a favor de las Paso y de Ficha Limpia

El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, integrante del bloque de la Unión Cívica Radical, analizó los temas prioritarios del Congreso Nacional durante el período de sesiones extraordinarias, recientemente inaugurado. En una entrevista con radio Provincia, abordó en profundidad la discusión sobre la posible derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación del sistema de Ficha Limpia para cargos electivos.

Blanco destacó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su paso por el Senado, detalló las prioridades legislativas del Ejecutivo para este período. Entre ellas, mencionó la reforma vinculada a las PASO, que calificó como “una ley mucho más compleja” de lo que se presenta públicamente.

Según el senador, el ministro reconoció la posibilidad de dividir el tratamiento en dos proyectos diferentes: uno específico sobre las PASO y otro sobre modificaciones a la ley de financiamiento político. “Yo planteé la necesidad de que el Ejecutivo pida la derogación de este sistema. Son conscientes de que no estarían los votos para llevarlo adelante, pero es una discusión que se tiene que dar en el ámbito de la Cámara de Diputados”, explicó.

En cuanto a la postura del bloque radical sobre las PASO, Blanco reconoció que no existe una posición unificada. “En el bloque hay gente que opina que hay que dejarlas sin efecto, otros que quieren suspenderlas y quienes sostenemos que es un mecanismo adecuado para el funcionamiento institucional de las elecciones”.

En lo personal, manifestó estar a favor de mantener el sistema, siempre y cuando se utilice según lo estipula la ley: “Creo que es un sistema valioso porque le permite a cualquier ciudadano participar y ser candidato a través de un espacio político. Sin las PASO, esencialmente quienes manejan las candidaturas son las estructuras partidarias”.

Para el senador fueguino, las PASO representan una herramienta clave para la renovación de la política, aunque admitió que otros legisladores radicales promueven la suspensión temporal del sistema. “Hay también senadores radicales que coinciden con que no esté vigente, y hay otros que dicen de suspenderlas momentáneamente para las próximas elecciones” agregó.

Blanco también hizo referencia a la polémica generada en torno a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y su relación con el Ejecutivo. Criticó lo que calificó como un intento de deslegitimarla: “Es como que yo voy a tu casa y te echo a vos, porque no me gusta tu cara. Me parece una falta de respeto”. En este sentido, subrayó la importancia de respetar la institucionalidad y consideró acertado que el ministro se presentara en el Senado para debatir los temas incluidos en el temario de las sesiones extraordinarias.

En relación con el postergado debate por el presupuesto, Blanco expresó su desacuerdo con ciertas posturas dentro de su propio espacio. Criticó la posición de algunos dirigentes radicales, como Rodrigo De Loredo, quien propuso aprobar el presupuesto “a libro cerrado”. “Es la opinión de De Loredo y no la comparto para nada”, sentenció. Asimismo, enfatizó el papel del Senado como representante de las provincias y llamó a tener en cuenta los reclamos de los gobernadores, siempre en el marco del equilibrio fiscal.

Otro de los temas centrales tratados fue la Ficha Limpia, una iniciativa que cuenta con el apoyo de Blanco y su bloque. “Estamos de acuerdo con Ficha Limpia, hemos presentado en tres o cuatro oportunidades iniciativas en este sentido en el Senado de la Nación. Vamos a discutir y acompañar un proyecto que reúna las condiciones de que quienes accedan a cargos electivos no tengan cuestionamientos firmes judiciales”, aseguró.

Finalmente, Pablo Blanco hizo hincapié en la importancia de la división de poderes y el rol del Congreso en un sistema democrático. “El gobierno tiene que entender que estamos en un país democrático, hay división de poderes y ellos pueden plantear todo lo que quieran, pero está la opinión del Congreso, que es la que en definitiva decide” concluyó el senador.

(Tiempo Fueguino)

