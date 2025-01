Ovejeros perdieron la paciencia: “Se acabó el diagnóstico”

La última reunión de la Mesa Ovina Patagónica, celebrada en la ciudad chubutense de Esquel durante la Exposición Ovina organizada por la Sociedad Rural, marcó un punto de inflexión en el reclamo de los productores hacia el Gobierno Nacional.

En un escenario crítico, representantes de la cadena ovina pidieron medidas urgentes para enfrentar los problemas que amenazan la continuidad de esta actividad productiva, catalogada como el “único monocultivo posible en la región”.

Durante el encuentro, el subsecretario de Agricultura, Manuel Chiappe, recibió un informe técnico de 80 puntos elaborado a partir de los aportes de federaciones y ministerios provinciales.

Sin embargo, los productores fueron claros al manifestar que no hay tiempo para más diagnósticos. “Necesitamos acciones concretas para evitar la desaparición de la producción ovina, único monocultivo posible en la región patagónica, que ha perdido el 30% en los últimos 15 años”, afirmaron los referentes del sector, dejando en evidencia la urgencia del panorama.

Entre las principales demandas, se destacaron cuestiones como la necesidad de combatir la depredación por predadores, regular el impacto del guanaco, fortalecer la barrera sanitaria, establecer un plan sanitario efectivo y garantizar la rentabilidad del sector.

Estas problemáticas, sumadas al deterioro de la infraestructura vial, configuran un contexto de alta complejidad para la actividad ovina, que enfrenta no solo desafíos económicos, sino también ambientales y logísticos.

La Mesa Ovina Patagónica está compuesta por diversas entidades rurales de toda la región, entre ellas la Asociación Rural de Tierra del Fuego, la Federación de Instituciones Agrarias Santa Cruz y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, entre otras. Además de Chiappe, participaron de la reunión figuras clave como Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Laura Mirantes, ministra de Producción de Chubut; Adrián Suárez, presidente del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, y Guillermo Paz, presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Merino.

Uno de los acuerdos alcanzados durante la reunión fue la conformación de mesas de trabajo para abordar las prioridades del sector. Estas mesas buscarán soluciones concretas a corto plazo y se reunirán nuevamente durante la Exposición de Río Gallegos, que se llevará a cabo entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2025.

En paralelo, los representantes ovinos solicitaron a Castagnani que este tema sea tratado como “prioritario” en la próxima reunión de la Mesa de Enlace con el ministro de Economía, Luis Caputo, programada para el 6 de febrero. La expectativa radica en que este espacio pueda generar compromisos concretos para atender las demandas del sector.

El reclamo de los ovejeros no se produce en un vacío. En un contexto más amplio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), acompañada por entidades empresariales de toda la región patagónica, denunció el deterioro de las rutas nacionales 3 y 40, dos arterias fundamentales para la conexión de la Patagonia con el resto del país. Según CAME, la falta de mantenimiento y la precariedad de estas vías impactan directamente en la competitividad de las economías regionales y representan un obstáculo para el desarrollo productivo.

La producción ovina, caracterizada históricamente por su relevancia económica y cultural en la Patagonia, enfrenta uno de sus momentos más críticos. Los productores han dejado en claro que, sin medidas inmediatas, el futuro del sector corre un serio riesgo.

Ahora, todas las miradas están puestas en las decisiones que adopte el Gobierno Nacional en los próximos meses y en las mesas de diálogo que se desarrollarán en el inicio de 2025.