Comunidad Selk’nam desmiente venta de terrenos en su reserva indígena

La Comunidad Indígena Rafaela Ishton del Pueblo Nación Selk’nam advirtió que los terrenos ubicados dentro de la “Reserva Aborígen” no están en venta, y pidió a la población no dejarse engañar por posibles estafas. Asimismo, aclararon que dichos terrenos no pueden ser transferidos a personas ajenas a la comunidad.

En un comunicado urgente, la comunidad precisó que el territorio recuperado, fruto de una lucha histórica, es una propiedad colectiva, intransferible e inalienable, conforme a la legislación actual. De acuerdo con la ley nacional, está prohibido vender, arrendar o transferir los derechos sobre estas tierras.

Además, destacaron que los miembros de la comunidad son los únicos con derecho a ocupar y utilizar estas tierras, y subrayaron que cualquier persona ajena que haya adquirido un lote dentro de este territorio ha sido víctima de fraude. Finalmente, instaron a quienes se encuentren en esta situación a realizar la denuncia correspondiente.

