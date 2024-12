UCES graduó a cuatro nuevos abogados en Río Grande

La Facultad de Derecho en la Universidad de Ciencias Empresariales -UCES- de Tierra del Fuego, graduó este viernes a la noche a cuatro nuevos profesionales abogados en la ciudad de Río Grande.

La mesa de examen final fue encabezada por el Dr. Francisco Cappellotti, coordinador general de la carrera de Derecho de la UCES. Durante los exámenes finales, el Decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, Ingeniero Mario Félix Ferreyra, saludó a los recién graduados y a sus familias.

Los nuevos letrados son Natalia Gómez, Yohana Lorenzatto, Brian Rossi y Braian Sotomayor.

Cabe destacar que Cappellotti es titular del Taller de Metodología de la Investigación, con la cual los alumnos concluyen la carrera a través de un trabajo de investigación profundo.

“También estamos junto al doctor Ernesto Löffler en Derecho Constitucional y Aspecto Esencial de la Constitución de Tierra del Fuego”, acotó.

El entrevistado destacó la importancia del Taller de Metodología de la Investigación, una materia clave que permite a los estudiantes concluir su carrera a través de un trabajo de investigación profundo y exhaustivo.

Los familiares y amigos de los graduados compartieron la alegría del momento, evidenciando el esfuerzo y dedicación que los estudiantes han puesto en su formación.

El Dr. Cappellotti enfatizó el prestigio académico de la UCES a nivel nacional, resaltando la calidad de los docentes que integran la facultad, muchos de los cuales son jueces, fiscales y profesionales del Derecho con amplia experiencia. Esta combinación de teoría y práctica proporciona a los estudiantes una perspectiva real de los desafíos que enfrentarán en su carrera profesional.

De cara al próximo año, la UCES se prepara para abrir nuevas inscripciones, con una oferta académica en expansión que incluye no solo la carrera de Derecho, sino también Contador Público y otras disciplinas. El Dr. Cappellotti expresó su orgullo por el creciente número de alumnos, lo que refleja el compromiso de la universidad de brindar herramientas educativas a los jóvenes de la región, evitando la necesidad de viajar al norte para acceder a una educación de calidad.

Finalmente, se destacó la importancia de los convenios establecidos entre la UCES y la UTN, que han fortalecido la formación académica durante más de 22 años, y se reafirmó el compromiso de seguir trabajando en estas alianzas para el beneficio de los estudiantes.

“El apoyo de la familia y los amigos fue esencial”

Braian Sotomayor, recién graduado en UCES, destacó el apoyo de su familia durante su esfuerzo. Es padre de una niña llamada Pilar, que es su motivación principal. Aunque no trabaja actualmente, planea disfrutar con amigos y reflexionar sobre sus metas.

“Hoy estoy muy contento de estar acá con todos mis amigos, toda mi familia, con todos los que me apoyaron siempre. Y todo esto también es gracias a ellos, ya que en los momentos complicados estuvieron siempre ahí firmes”, confió.

Agregó que “mi nena, es todo para mí. Es lo más importante que tengo y es el pilar fundamental de mi vida. Se llama Pilar y es justamente el pilar fundamental que tengo para seguir con todo y seguir esforzándome siempre”, concluyó.

Por su parte, Brian Rossi, graduado en derecho, destaca el apoyo familiar y el esfuerzo durante su carrera. Con 29 años, trabaja en la Legislatura y aspira a litigar, buscando seguir capacitándose y creciendo profesionalmente.

“La verdad que fue un viaje muy largo, de mucho sacrificio, de mucha maduración. Por suerte pude encontrar el apoyo en mi familia, en mis hermanos. Por suerte mi señora me pudo acompañar, mis hijas fueron un excelente motor para poder seguir incentivado. Y bueno, costó, pero con paciencia se llega a la meta”, compartió.

Agregó que “por suerte estuvieron todos aquellos en los que en algún momento me han brindado algún tipo de ayuda. No se llega solo y hay que saber reconocer la ayuda que cada uno me dio, todos los que estuvieron hoy, algún tipo de granito aportaron a poder yo llegar hasta este día”.

En tanto Yohana Lorenzatto, de 28 años, recién graduada como abogada, agradeció el apoyo de su familia y amigos en su trayectoria. Aspira a seguir estudiando, especialmente en Derecho Penal, y destaca la importancia del esfuerzo en su logro académico.

“Agradezco a mi familia y a las demás personas que realmente me acompañaron en este proceso, que es una etapa a la que realmente hay que ponerle mucha perseverancia, mucho esfuerzo y dedicación y sin ellos no lo hubiese logrado, por supuesto, esto es un logro no solamente mío, sino por las personas que me acompañaron en este momento y realmente estudiar es una cuestión difícil, que lleva mucho apoyo, así que más que agradecida a todos”, dijo la joven.

Observó que “no todos estudiamos con la misma comodidad y paz, y eso realmente nos hace sentir orgullosos del logro que estamos ejecutando en este preciso momento”,

Consultada sobre cuáles son sus aspiraciones a futuro, a corto y mediano plazo, Yohana confió que “mi objetivo en este preciso momento es seguir estudiando definitivamente, encontrarme en la profesión que es lo que me gustaría me gustaría estudiar un diplomado en lo que es Derecho Penal así que por ahora en ese camino, después las circunstancias de la vida vayan a ver qué me puede llegar a pasar”.

Tanto Yohana como Sotomayor son hinchas fanáticos de Boca Juniors. La primera es hija de Roque Lorenzato, presidente de la Peña 2 de Abril de los xeneizes, por lo que la graduación se vistió de azul y oro. Braian Sotomayor incluso decoró su cuadro con estos colores y el escudo del club porteño.

Más sobre UTN

Últimas noticias