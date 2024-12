Tiroteos en la sede del PJ: La defensa de Perpetto apeló el procesamiento por el incidente

La defensa de Maximiliano Bernabé Perpetto apeló el procesamiento por el incidente ocurrido el pasado 26 de octubre en Ushuaia, en cercanías de la sede del PJ de Ushuaia, donde Matías Nieto resultó herido de un disparo en una pierna tras un acto del Partido Justicialista.

El abogado Francisco Ibarra presentó el recurso contra la resolución del juez Federico Vidal, que había procesado a Perpetto por los delitos de “abuso de armas, portación ilegal y daños”. Asimismo, cuestionó la negativa del juez a aceptar la herramienta de “reparación del daño”, mediante la cual el imputado ofreció a la víctima un resarcimiento económico de 10 millones de pesos.

En este contexto, la defensa solicitó a la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones que revise la decisión, con el objetivo de extinguir la acción penal. Asimismo, paralelamente, presentó un pedido de “probación” ante el Juzgado de Ejecución de Ushuaia, proponiendo una solución reparadora que evitaría la generación de antecedentes penales para Perpetto.

Por otro lado, la apelación no incluyó al dirigente sindical Ramón “Moncho” Calderón, procesado por encubrimiento en relación al mismo hecho. Tanto el fiscal como el juez consideraron que el delito atribuido a Calderón no guarda conexión con la víctima del disparo y, por ende, no puede ser parte de un acuerdo reparatorio. No obstante, Calderón apeló su procesamiento por separado a través de su abogado, Raúl Paderne.

Ambos imputados, Perpetto y Calderón, continúan en libertad bajo normas de conducta y restricciones cautelares hacia la víctima y los testigos involucrados en la causa.

Noticias relacionadas: