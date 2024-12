Tierra del Fuego tiene dos nuevos Ingenieros Industriales de la UTN

La Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (FRTDF-UTN) celebró la graduación de dos nuevos Ingenieros Industriales, Lara Sofía Zamora Carmody (29) y Kevin Félix Schmittendorf (34), quienes aprobaron su proyecto final ante una mesa examinadora integrada por el presidente Hugo Bonifacini junto a los ingenieros Javier Alfarano y Francisco Álvarez.

Kevin Félix Schmittendorf, oriundo de Bahía Blanca, inició su trayectoria académica en Ingeniería Mecánica y posteriormente en Industrial en diferentes ciudades del país hasta llegar a Río Grande, donde concluyó sus estudios en la UTN.

«Fueron tres o cuatro años de cursada acá en Río Grande, pero muy bien. Los profesores son, en su mayoría, ejemplares. Hoy lo que se ve de nosotros es una construcción de ellos, ni más ni menos» afirmó Kevin, quien también reconoció áreas de mejora dentro de la institución, aunque destacó que la formación esencial fue sólida.

Por su parte, Lara Sofía Zamora Carmody, nacida y criada en Río Grande, cursó toda su carrera en la ciudad. Explicó que su proyecto final consistió en la creación de un dispositivo para medir parámetros de calidad de agua y aire, desarrollado bajo una asociación estratégica con una empresa que trabaja de manera remota.

«Elegí Ingeniería Industrial porque es la más abarcativa en términos de áreas o aplicaciones. Me interesé, me anoté y ahora, al fin, me recibo aquí mismo, en mi ciudad», comentó emocionada. Ambos graduados coincidieron en destacar el papel fundamental de sus familias y compañeros en este importante logro.

Kevin agradeció especialmente a sus padres. «Mi viejo (Aníbal Félix) y mi vieja (Elizabeth Ferrero Rosa) es de fierro”. Kevin también valoró a Lara, su compañera de estudios. Con ella hemos luchado mucho. Peleas, parciales, discusiones con profesores, pero siempre juntos. También estoy agradecido a los contactos que colaboraron en este proceso».

En tanto, Lara también reconoció a su familia como un pilar esencial. «Mi papá, Jorge, mi mamá Patricia y mis hermanas, Sandra, Patricia, Mabel y Georgina, siempre estuvieron para apoyarme. Soy la más chica y ellos siempre me alentaron».

Ambos graduados destacaron el compañerismo que los unió en esta etapa, estudiando y superando desafíos juntos. Este logro marca un nuevo capítulo en sus vidas, consolidando su esfuerzo y compromiso como ejemplo para la comunidad educativa y la provincia.

La FRTDF-UTN continúa formando profesionales comprometidos, aportando al desarrollo de Tierra del Fuego con egresados de excelencia como Lara y Kevin.

