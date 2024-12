Sorprendente denuncia de trabajadoras de casas particulares

La mayoría de los empleadores aun no pagaron aguinaldos a sus empleadas. Generalizado trabajo no registrado y funcionarios que registran a las empleadas como personal de gabinete.

Dora Sánchez, referente de la Unión de Trabajadoras de Casas Particulares en Tierra del Fuego, realizó una contundente denuncia en ((La 97)) Radio Fueguina sobre la situación laboral del sector, destacando la falta de cumplimiento en el pago de aguinaldos, el trabajo no registrado y casos de irregularidades en la contratación de empleadas por parte de funcionarios públicos.

Sánchez explicó que muchas trabajadoras aún no han percibido el aguinaldo correspondiente. “Como nosotros no tenemos un convenio colectivo de trabajo y nos regimos por lo que se resuelve en la comisión paritaria, no tenemos un acuerdo, entonces esto se ha acordado entre ellos, que hasta el 31 tienen tiempo de pagar el aguinaldo. La mayoría de las compañeras no lo ha cobrado”, detalló.

La problemática del trabajo no registrado agrava aún más la situación. Según la referente, los empleadores tienden a considerar que las trabajadoras informales no tienen derecho a vacaciones ni aguinaldo. “La mayoría está no registrada, entonces los empleadores consideran que no les corresponden vacaciones, que no les corresponden aguinaldo. Hay compañeras que trabajan en una casa y, como ahora los empleadores se van de vacaciones, bueno, cumplen horario en la casa de mamá, en la casa de mi hermana, en el negocio. Esa es la parte de la violencia que continúa, que no se ha modificado”, expresó con preocupación.

Otro aspecto crítico señalado por Sánchez es la falta de actualización salarial debido a la ausencia de publicación en el Boletín Oficial del acuerdo paritario de octubre. “Más complicación para nuestro sector: no se ha publicado en el Boletín Oficial el acuerdo de la última paritaria de octubre, seguimos con los valores de julio. Ya se ha hablado con las compañeras de hablar cada una con cada empleador y solicitarle un aumento, que paguen ese aumento acordado, porque evidentemente no se va a publicar en el Boletín Oficial”, indicó.

La referente también expuso la inacción de las autoridades en este contexto. Según ella, la falta de un gremio constituido limita las posibilidades de reclamo formal. “No hay a nadie a quien reclamar, porque nosotras, al no ser un gremio constituido y no hay gremio constituido en la provincia, vamos a reclamar al Ministerio de Trabajo provincial, que no hace eco de nuestros reclamos”, aseguró.

Sánchez destacó además que algunas trabajadoras han recibido apoyo de la Municipalidad de Río Grande y de la concejala Alejandra Arce, quienes facilitaron módulos alimentarios y cajas navideñas. Sin embargo, criticó la falta de acompañamiento de otros sectores, como grupos feministas. “El grupo de feministas en Tierra del Fuego nos ayudaba, no sé dónde están ahora. Más del grupo de mujeres en grande que son donde está la concejala Arce, que han hecho comida, han repartido y nos han ayudado, a mí no me ha convocado nadie”, afirmó.

En medio de las dificultades, la dirigente reconoció el compromiso del municipio de Río Grande y del intendente Martín Perez. “Tengo que agradecer infinitamente al señor Intendente el compromiso que tiene para con nuestro sector, porque realmente no fue solamente una foto, es más, no hay foto del grupo con el señor Intendente. Y sin embargo nos ayuda todos los días, la que se quedó sin agua, la que se quedó sin leña, la que no tiene gas”, enfatizó.

La denuncia incluye también casos de empleadas de funcionarios públicos que son registradas de forma irregular, algo que Sánchez consideró inadmisible. “Hay empleadas de funcionarios, y no las tienen registradas o las tienen mal registradas o las ponen como parte de su gabinete”, reveló.

La referente finalizó remarcando la necesidad urgente de visibilizar las problemáticas del sector y de garantizar condiciones laborales justas para las trabajadoras de casas particulares, un colectivo que, a pesar de ser fundamental, sigue enfrentando graves desigualdades y abandono institucional.