Runin reafirmó sus dichos sobre el envío de coparticipación a Río Grande

El concejal de Río Grande por el partido Forja, Federico Runin, brindó aclaraciones respecto a sus recientes declaraciones sobre los recursos coparticipables que la provincia transfiere al municipio de Río Grande.

Según indicó días atrás, dichas transferencias alcanzaron una cifra récord de 64.000 millones de pesos, y aseguró que “8 de cada 10 pesos del presupuesto municipal corresponden a coparticipación”. Desde el municipio le respondieron que, de ese monto, 6 de cada 8 pesos provienen de la coparticipación nacional, lo que motivó una réplica del edil, quien, en ((La 97)) Radio Fueguina, calificó esa observación como una aclaración técnica y no una desmentida.

Runin explicó que su afirmación inicial se refería de manera genérica a la coparticipación, incluyendo tanto la de impuestos nacionales como provinciales, y que esta división está estipulada en los propios proyectos de presupuesto. “Cuando uno habla genéricamente de coparticipación, está hablando de ambos conceptos, tanto en la coparticipación de impuestos nacionales como de impuestos provinciales. De hecho, es una ley provincial la que regula los mecanismos de distribución”, puntualizó.

Añadió que el presupuesto municipal presentado ante el Concejo Deliberante detalla en un solo rubro las cifras globales y luego desglosa los aportes nacionales y provinciales.

El concejal destacó además que estas transferencias desde la provincia se han realizado en tiempo y forma, algo que, según dijo, no siempre fue habitual en el pasado. “Evidentemente, el municipio comparte que está recibiendo recursos por coparticipación en cifras récords. Estos montos están disponibles en el portal transparente de la página del gobierno provincial”, señaló, sugiriendo que la Municipalidad podría implementar una plataforma similar para promover la transparencia. “Estaría bueno que la Municipalidad imite que la transferencia de recursos esté en una plataforma digital como hace la provincia”, afirmó.

En relación con el análisis del presupuesto municipal, Runin comentó que desde su bloque se realizaron consultas sobre diversos puntos. Entre ellos, mencionó que se pidió información sobre el gasto salarial estimado en 48.000 millones de pesos. “Se hicieron consultas respecto de cuál es el importe mensual de erogaciones para poder analizar si esa cifra está bien estimada o no, si hay previstos incrementos salariales o no. Son informaciones que se comprometieron a aportar, pero que al menos al conocimiento nuestro no han llegado”, señaló.

Asimismo, planteó inquietudes sobre conceptos no remunerativos que perciben algunos agentes municipales, y la cantidad de personas beneficiarias de estos. Runin destacó que la falta de acceso a información mediante plataformas digitales dificulta el análisis presupuestario. “Hoy, por las nuevas tecnologías y la era digital, con un simple click se podría acceder a esta información. Es una deuda pendiente que el municipio tiene”, sostuvo.

Por otro lado, enfatizó la necesidad de fortalecer el presupuesto de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, destacando que esta área ha registrado un incremento del 55% en la demanda de asistencia social respecto al año anterior. “Ese incremento, sumado al aumento en pagos de subsidios, becas y servicios básicos, marca la necesidad de que esta área sea fortalecida en términos de asignación presupuestaria”, afirmó. Según el edil, esta secretaría ha sido históricamente la más relegada dentro del presupuesto municipal, lo que consideró como una oportunidad para reforzar el perfil social de las políticas públicas locales.

Finalmente, el concejal Federico Runin expresó que su intención es continuar trabajando en el análisis detallado del presupuesto y abogó por una mayor transparencia en la gestión de los recursos municipales, insistiendo en que el acceso a la información es clave para mejorar la administración pública.