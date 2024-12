El concejal de Río Grande por el bloque Provincia Grande, Jonathan Bogado, realizó un análisis del año legislativo en curso en el Concejo Deliberante de la ciudad, destacando el progreso en la dinámica interna del cuerpo.

Según el edil, aunque el 2024 comenzó con tensiones políticas notables, el cierre del año muestra una mejora sustancial en la armonía y en la capacidad de diálogo entre los distintos bloques que integran el órgano deliberativo.

En su balance, formulado en ((La 97)) Radio Fueguina, Bogado reconoció los desafíos iniciales: “Hay una cierta armonía, en principio. Toda institución donde participan personas que no se conocen, tienen que ajustarse, conocerse, ver cuáles son los pensamientos, ver cuáles son las dinámicas de trabajo. Creo que eso se dio, no digo en todo el año, pero no tardamos un año en eso, tardamos menos”. Atribuyó esta evolución a un proceso de adaptación que permitió establecer una base de entendimiento entre los representantes.

A lo largo del año, las interacciones dentro del Concejo evolucionaron hacia un enfoque más colaborativo, lo que, según Bogado, sienta un precedente favorable para el trabajo en 2025. “A mitad de año después se fue ajustando un poquito más a detalle y yo creo que eso va a permitir que el año que viene también tenga otra dinámica un poco mejor, si se quiere, o diferente a lo que se hizo este año y nos va a permitir tener resultados más óptimos para el funcionamiento”, evaluó.

Concejal por el bloque Provincia Grande, Jonathan Bogado.

El edil enfatizó la importancia de priorizar el beneficio de la comunidad por encima de las diferencias políticas. “En definitiva, esto va a repercutir en el día a día de las realidades de Río Grande. Creo que eso es en definitiva lo más importante, poder trabajar armónicamente, más allá de las diferencias de conceptos políticos que podamos tener los diferentes bloques, siempre buscando el bien común”. En este sentido, subrayó que la búsqueda de consensos ha sido un eje clave del trabajo legislativo.

Aunque no todos los temas tratados en el Concejo han estado exentos de debates ideológicos o partidarios, Bogado destacó que se lograron acuerdos en proyectos fundamentales: “Me quedo con eso, más allá de la diferencia y la pertenencia partidaria que tenemos cada uno de los concejales que nos toca ocupar hoy el Concejo Deliberante, se han logrado puntos de acuerdo respecto de algunos proyectos en particular. Sobre estas temáticas no hay discusión, es para beneficio de la comunidad”.

El concejal también señaló que muchas decisiones se han simplificado al enfocarse en aspectos procedimentales. “Hoy tenemos cierto camino allanado para poder trabajar algunas temáticas que no requieren demasiado enfrentamiento en términos políticos, sino más bien es procedimental, es ‘che, hay que hacer un lomo de burro o hay que cambiar el sentido de una calle, corresponde, no corresponde. Llamemos a Tránsito, preguntémosle, veamos cuál es la sugerencia y si es adecuado o se modifica’. Eso es la madurez” apuntó al respecto.

Con tal reflexión, Jonathan Bogado concluyó su balance destacando el valor del diálogo y la madurez institucional como herramientas indispensables para lograr un impacto positivo en la vida cotidiana de los vecinos de Río Grande. En su perspectiva, las diferencias ideológicas, aunque presentes, no han sido un obstáculo insuperable cuando se persigue un objetivo común.