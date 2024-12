Presupuesto 2025: El concejal Ybars destacó la discusión como “seria y profunda”

El concejal radical Maximiliano Ybars, presidente de la comisión de presupuesto del Concejo Deliberante de Río Grande, hizo un balance del debate de esta herramienta con los funcionarios municipales y señaló que “está pendiente mucha información que cada una de las secretarías se comprometió a acercar al Concejo Deliberante para evacuar las dudas que fueron surgiendo, pero en líneas generales ha sido una discusión seria y profunda”.

El edil puntualizó que “hoy el presupuesto no tiene dictamen de comisión, porque queda mucho por discutir y falta mucha información de parte de las secretarías para avanzar en el texto definitivo, por lo cual vamos a esperar que llegue la información para el texto de dictamen definitivo”.

Por lo tanto, Ybars sostuvo que “creemos que hay mucho que mejorar en temas que tienen que ver con la recaudación, impuestos, participación, para estar a la altura de las circunstancias, pero faltó un poco de información tanto cualitativa como cuantitativa ante algunas consultas que hicieron los concejales”, dijo.

Presupuesto participativo

Uno de los principales cuestionamientos del edil tiene que ver con la eliminación del presupuesto participativo y la duplicidad de funciones, señalando que “desde Obras Públicas plantearon la utilización de los fondos del presupuesto participativo para asignarlo a obras que estaban financiadas por el gobierno nacional, entendemos que está bien que las obras se terminen de ejecutar, porque una obra no terminada es recurso tirado, pero no es la manera negarle participación al vecino en la toma de decisiones, por lo cual no estamos de acuerdo con esa metodología”.

Duplicidad de acciones presupuestarias

Por último, dijo que “en este presupuesto hay una duplicidad de acciones presupuestarias con la misma finalidad, por ejemplo, en la Secretaría de Gestión Ciudadana hay una gran cantidad de acciones presupuestarias que tienen que ver con temas culturales, que ya están desarrollados por la agencia; hay temas de género y diversidad que están desarrollados desde Desarrollo Comunitario; hay acciones de producción que están desarrolladas en la Secretaría de Producción, por lo cual entendemos que se puede eficientizar si trabajamos de manera integral”, concluyó el concejal Maximiliano Ybars.

