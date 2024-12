Piden que nadie se acerque a la zona del fuego

Bomberos que combaten el impresionante incendio en el Parque Industrial pidieron a vecinos y particulares que no se acerquen a la zona por el peligro que conlleva la circulación a gran velocidad de los vehículos de emergencia.

Un imponente incendio se desató en la mañana de este miércoles, aproximadamente a las 9, en una recicladora ubicada en el Parque Industrial, específicamente en la intersección de las calles 25 de Mayo y Combate de Montevideo de la ciudad de Río Grande.

El siniestro, de gran magnitud, ha generado una intensa movilización de los equipos de emergencia, quienes trabajan contrarreloj para controlar las llamas y evitar que se propaguen a los galpones lindantes.

Diego Almaraz, suboficial de Bomberos, brindó un panorama de la compleja situación en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, y formuló un especial pedido a la ciudadanía. «Estamos armando piletas de reservorio para que los camiones no hagan tanta circulación. Por eso le pedimos a los vecinos que no se acerquen al Parque Industrial porque van a haber muchos camiones, tanto del municipio como las unidades nuestras, circulando a velocidad para poder abastecer con agua», explicó Almaraz, resaltando el riesgo que implica la presencia de personas o vehículos particulares en la zona.

El fuego, que sigue fuera de control, ha llevado a los bomberos a desplegar prácticamente todas las dotaciones disponibles en un esfuerzo conjunto por enfriar las áreas afectadas y frenar la propagación. «Tenemos una situación descontrolada, estamos tratando de descomprimir el incendio para que no se vaya a un galpón de la recicladora», agregó el suboficial, evidenciando la gravedad del evento.

Las tareas se concentran principalmente en la parte trasera del predio y a lo largo de la calle 25 de Mayo, donde los equipos trabajan intensamente para reducir la temperatura y prevenir que el fuego alcance estructuras adyacentes.

Según Almaraz, estas acciones son prioritarias dado el riesgo de que el siniestro se extienda, comprometiendo aún más la seguridad de la zona industrial.

Respecto al origen del incendio, la autoridad señaló que aún no se dispone de información certera. «Por el momento no se sabe, eso seguramente va a ser materia de investigación al finalizar el incendio. Por el momento no tenemos ninguna información de cómo comenzó», indicó el suboficial, dejando en claro que la prioridad actual es contener el fuego.

En un escenario de alta peligrosidad y dinamismo, los bomberos también han solicitado colaboración a la comunidad. La circulación de vehículos de emergencia a alta velocidad constituye un peligro adicional para quienes puedan acercarse al área, por lo que se reitera la recomendación de mantenerse alejados mientras continúan las labores de extinción.

El esfuerzo por controlar las llamas sigue siendo intenso, debido a la extensión y la complejidad del siniestro. Por el momento, el panorama es incierto, y las autoridades han manifestado que el trabajo en la zona podría extenderse durante varias horas, dependiendo de cómo evolucione la situación.