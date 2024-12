Optimismo en Tolhuin para la aprobación del presupuesto 2025

Este jueves, la ciudad de Tolhuin fue escenario del inicio del debate por el proyecto de presupuesto municipal 2025. Con una propuesta que prioriza la obra pública, las demandas sociales y el desarrollo turístico, las autoridades locales se mostraron confiadas en que el Concejo Deliberante dará su aprobación al plan presentado.

La secretaria de Gobierno municipal, Ana Paula Cejas, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina ofreció detalles del encuentro. “Tuvimos la oportunidad de poder exponer bastante largo, nos fuimos bastante preparados. La secretaria de Economía y Hacienda con la Subsecretaria también, con equipo como para proyectar para un mayor entendimiento de los concejales. Fuimos también con el secretario de Planificación y Desarrollo y todos los que integramos el gabinete, y además nos acompañó el intendente”, detalló.

Durante aproximadamente dos horas, las autoridades presentaron los fundamentos del presupuesto, que asciende a 22.751 millones de pesos. Según explicó Cejas, “es un presupuesto de aproximadamente $22.751 millones. Tiene una inversión muy orientada en la obra pública, se va a hacer una fuerte inversión en obra pública y también en las demandas sociales, en potenciar el turismo en la localidad, en seguir trabajando en infraestructuras y distintas obras también para potenciar el turismo y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

El enfoque en la obra pública no solo responde a la necesidad de mejorar la infraestructura local, sino también a la intención de generar empleo en un contexto de retracción del Estado nacional. “Hemos tenido que ir a atender cuestiones que antes no atendíamos, desde lo social y desde el empleo. Por eso también la inversión está orientada a la obra pública, porque sabemos que es una herramienta que genera empleo y eso es lo que el intendente también quiere reforzar en la localidad”, afirmó Cejas.

Entre las iniciativas previstas se encuentran la extensión de redes de servicios básicos como gas, agua y cloacas, especialmente en sectores que aún carecen de ellos. “Hace unos días se inauguró la obra en el barrio Ex Matadero y en el presupuesto para el año que viene se proyectan también otros tramos en otros lugares”, añadió la funcionaria.

No obstante, los desafíos son significativos, particularmente debido a la demora en la llegada de fondos nacionales que afectan proyectos como la finalización de plazas en barrios locales. A pesar de ello, el municipio busca alternativas de financiamiento, incluyendo alianzas público-privadas. “Nosotros no nos quedamos con el no de algunos fondos nacionales, sino que el intendente está todo el tiempo gestionando para viabilizar de alguna manera las obras, para los ciudadanos tolhuinenses”, expresó Cejas.

El presupuesto también contempla la llegada de fondos internacionales a través de convenios con organismos como Bloomberg Philanthropies. Estos recursos, según la secretaria, serán destinados a proyectos de juventud y medio ambiente, además de otras iniciativas comunitarias.

Finalmente, Ana Paula Cejas destacó el compromiso del equipo municipal y el impacto positivo que tienen las inversiones en la vida de los vecinos: “Mucho trabajo ahora, mucho trabajo por delante y es positivo porque hay un compromiso también de los agentes municipales porque ven que el fruto de su trabajo impacta de muy buena manera en la comunidad”.

El presupuesto 2025 refleja no solo las prioridades de Tolhuin en términos de infraestructura y desarrollo, sino también la voluntad de sortear obstáculos financieros mediante la búsqueda de soluciones innovadoras, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y proyectar un futuro más prometedor para la ciudad.