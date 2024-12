Miguel Vázquez, la voz de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas

Desde 1995 Río Grande realiza la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas, un acto que busca rendir homenaje a los que fueron a combatir en el conflicto bélico de 1982, y que no pudieron regresas con sus familias, como así también a aquellos Veteranos de Guerra de Río Grande, y de aquellos que se hacen presente año a año desde distintas partes del país.

Quien estuvo encargado de dirigir el acto desde un principio fue Miguel Vázquez, quien resaltó que el primero de ellos fue en el mismo sitio donde se encuentra emplazado el monumento a Malvinas. En aquel entonces no había luz en ese sector, sólo hicieron presentes algunos Veteranos, periodistas. A la luz de un tacho de fuego, miraron al mar, y recordaron a quienes no pudieron regresar de la Guerra de Malvinas. Entonaron el himno nacional, y así finalizó el pequeño, pero no por eso menor, emotivo acto. Fue así, que Miguel Vázquez se convirtió en la voz del Centro de Veteranos de Guerra cada 2 de abril.

En el estudio de ((La 97)) Radio Fueguina, el gran locutor comentó cómo fueron los diferentes actos que llevó a cabo desde entonces. Reveló que en 2025 será su último acto condiciendo la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas, como así también el acto central que se realiza cada 2 de abril.

En el programa radial «Tarde a Tarde» indicó que cree que «30 años de hacer una actividad es suficiente tiempo. Aporté mi granito de arena desde mi lugar», señalando también que es momento de darle espacio a nueva gente.

Sin embargo, le preocupa el momento previo al acto oficial, ya que en ese momento, él habla sobre «lo que es Malvinas, el sentimiento de los Veteranos. Poner en lugar y situación a la gente que viene de otros lados. Ese conocimiento lo adquirí a lo largo de tantísimos años, de estar tanto tiempo con los Veteranos. Todas esas horas no las puedo transmitir« a las personas que asuman el rol de ser la nueva voz de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas. «Sé que no digo ni una sola palabra que los Veteranos no estén de acuerdo», añadió.

Ante el anuncio, varias personas le han consultado a Vázquez quién será su sucesor, sosteniendo que «no lo sé, y no lo voy a designar. Es algo del Centro de Veteranos de Guerra».

Asimismo, resaltó que su trabajo es ad honorem, ya que «no le podía poner precio», sincerándose que para él «es suficiente el abrazo de un Veterano, o que me tengan en cuenta para sus actividades».

Entrevista completa:

