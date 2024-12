Más de 5 mil personas salieron de la isla el fin de semana

Un intenso movimiento migratorio se registró durante el pasado fin de semana en el paso fronterizo de San Sebastián, principal conexión terrestre de Tierra del Fuego con el continente.

Según informó en ((La 97)) Radio Fueguina Miguel Rodríguez, titular de la delegación provincial de Migraciones, un total de 5.065 personas abandonaron la isla Grande en ese lapso, marcando un aumento en el flujo de viajeros asociado a la temporada vacacional.

“Teniendo en cuenta el período vacacional, se empezó a notar un mayor tránsito de personas dejando la isla, saliendo del país, a partir del 6 de diciembre”, explicó Rodríguez, quien detalló las medidas adoptadas para agilizar el paso fronterizo ante esta situación. Entre ellas, destacó el incremento del personal dedicado a las tareas de inspección migratoria.

En cuanto al flujo de viajeros, Rodríguez destacó que el viernes fue el día con mayor cantidad de salidas, con 2.295 personas cruzando por San Sebastián. Le siguieron el sábado, con más de 1.900 personas, y el domingo, con un movimiento más reducido de 870 viajeros.

La temporada de horario ampliado para la atención en el paso fronterizo comenzó el 1 de diciembre y se extenderá hasta mediados de abril. Actualmente, la frontera opera de 6 a 22 horas. Sin embargo, Rodríguez aclaró que el próximo martes 24 y el 31 de diciembre se reducirá el horario hasta las 20 horas, dado que “se estima que para el 24 y el 31 es muy difícil que las personas decidan salir pasando las 20 horas”.

La demora promedio para realizar el trámite migratorio, según el funcionario, es mínima si el flujo de tránsito es regular. “En realidad el trámite por persona aproximadamente 40 segundos es la demora, si fluye normalmente. Siempre hablando del área de Migraciones, no está contemplada Aduana. Nosotros, en aproximadamente 1 minuto 20 por vehículo entre dos o tres pasajeros, se puede llegar a hacer”, precisó.

Sin embargo, Rodríguez hizo hincapié en la importancia de contar con la documentación adecuada para evitar contratiempos. Uno de los problemas más recurrentes, según explicó, ocurre con menores de edad cuyos padres presentan partidas de nacimiento que no cumplen con los requisitos: “Lo más común que nosotros notamos ahora en esta temporada son los menores, padres de menores o responsables que se acercan con una partida de nacimiento que no es original, una copia o por ahí que estén plastificadas y en este caso no sirve como un documento original”.

El funcionario recordó que, en el caso de menores que viajen con uno o ambos progenitores y que tengan más de 14 años, es necesario presentar documentación respaldatoria debido a que el nombre de ambos padres no figura en el reverso del DNI. Asimismo, enfatizó que los documentos de identidad deben ser los últimos ejemplares emitidos y estar en buenas condiciones para que el sistema no los rechace.

Rodríguez también explicó los procedimientos para obtener permisos de salida en casos específicos. “El permiso de salida se debe realizar en las oficinas migratorias tanto de Río Grande como de Ushuaia, allí estamos realizando los permisos de salida. Hubo mucha demanda en estas últimas semanas de personas que se acercaron a realizar el trámite”, detalló. Estos permisos pueden obtenerse a través de escribanos, la policía o juzgados, ofreciendo varias opciones a las familias que lo necesiten.

Finalmente, el funcionario celebró la normalidad en el servicio de barcazas en las últimas semanas, factor clave para evitar demoras en la conexión marítima con el continente. De esta manera, el inicio de la temporada alta de turismo se desarrolla con medidas que buscan garantizar el tránsito ágil y seguro de los viajeros desde y hacia la isla.