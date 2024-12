El proyecto familiar de Alexis Ramírez en honor a los excombatientes

El proyecto «Río Grande Chapas», liderado por Alexis Ramírez, es un significativo homenaje a los excombatientes argentinos de la guerra de Malvinas.

Nacido hace varios años, este sueño ha tomado forma a través de la entrega de placas conmemorativas y la creación de conexiones entre las comunidades del norte del país y del fin del mundo.

En un emotivo diálogo con (La 97) Radio Fueguina, Ramírez compartió los detalles de su próximo viaje hacia Yapeyú, un sitio simbólico por ser el lugar de nacimiento de José de San Martín.

«Nos dirigimos a Yapeyú para hacer una entrega de una placa a Roberto Baruso, un hombre que luchó valientemente y cuyo acto heroico en combate con seis ingleses, le salva la vida a dos compañeros, termina peleando a cuchillo y por su valentía los ingleses le perdonan la vida», explicó Ramírez.

El proyecto ha recorrido un largo camino: Ramírez ha estado trabajando durante ocho años en esta causa, durante los cuales ha entregado más de 300 placas a veteranos de Malvinas.

«Cada placa tiene un valor aproximado de 50.000 pesos y lo costeamos a través del esfuerzo de nuestra familia. No busco compensaciones económicas, sino el reconocimiento que merecen estos héroes», añadió.

Ramírez ha logrado ampliar su alcance más allá de Río Grande. Recientemente, entregó 70 placas al Batallón Antiaéreo en San Jerónimo Norte, Santa Fe. «Llevar estos reconocimientos desde el fin del mundo a tantas localidades es un honor», comentó Ramírez.

Tiene el apoyo únicamente de Emilio Sáez, de la panadería La Unión y de Natalia Gracianía, siendo que no logró el respaldo institucional, señalando la falta de respuesta de las autoridades locales a pesar de haber presentado notas a la Legislatura y el Concejo Deliberante.

«He enviado cartas a diferentes organismos, pero no he recibido respuestas favorables. Sin embargo, eso no detendrá mi misión», expresó resolutivamente.

El próximo viaje, programado para el 15 de diciembre, también será una oportunidad para compartir su historia con turistas internacionales desde Ushuaia.

Ramírez se dedica al comercio ambulante relacionado al turismo, donde vende chapas que dicen «Malvinas Argentinas», incluso a visitantes de países como Inglaterra y Filipinas. Estas chapas pequeñas tienen un costo de 5.000 pesos, lo que le permite recaudar fondos para su proyecto.

Recientemente, la tragedia personal ha marcado el camino de Ramírez, tras el fallecimiento de su madre hace un mes. «Voy a llevar a mi padre en este viaje para apoyarlo y no dejarlo solo», reflexionó.

Antes de llegar a Yapeyú, visitará varios centros de veteranos en Bahía Blanca y Santa Fe, donde también realizará entregas simbólicas.

En cada placa entregada y en cada historia compartida, Alexis Ramírez no solo busca honrar a los veteranos de Malvinas, sino también fortalecer la identidad nacional y el sentido de comunidad en un proyecto que trasciende fronteras.

Para aquellos que deseen colaborar con el proyecto o adquirir chapas, Ramírez ha compartido su número de teléfono: 2964 53 60 02.

Su sueño de honrar a los veteranos de Malvinas sigue avanzando hacia su destino, llevando consigo el orgullo de un legado patriótico desde el fin del mundo.