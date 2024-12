Frappísimo: Tradición y creatividad con los pan dulces helados

En la heladería Frappísimo de Río Grande, la llegada de las fiestas de fin de año trae consigo el lanzamiento de un producto muy especial: el pan dulce helado. Javier Santibañez, propietario de la heladería, compartió en una reciente entrevista con ((La 97)) Radio Fueguina cómo ha desarrollado esta deliciosa tradición durante los últimos 15 años.

El pan dulce helado de Frappísimo no es un simple postre; es una reinvención del clásico pan dulce, elaborado con una crema helada que tiene un sabor potente a panettone.

“No es vainilla ni nada”, explica Javier, quien elabora el helado con una variedad de ingredientes que incluyen frutos secos y frutas abrillantadas como quinoto e higos.

“Vienen en moldes de pan dulce y pesan entre un kilo y un kilo 800”, añade, mostrando su compromiso con un producto de calidad.

La elaboración de estos pan dulces helados es un proceso que lleva tiempo y dedicación. Según Santibañez, realizar una tanda inicial requiere alrededor de ocho horas de trabajo, durante las cuales se cocina el helado en una gran baño maría y luego se pasteurizan los ingredientes.

Para esta temporada, Javier planea hacer una tanda de 36 pan dulces para Navidad y otra para Año Nuevo, basado en la creciente demanda de sus clientes regulares. “Antes lo hacía por pedido, pero a menudo quedaban sin recoger”, señala, lo que lo llevó a optar por una producción más segura y generalizada.

Si bien aún no ha establecido los costos finales para este año, Javier anticipa que el kilo de su pan dulce helado estará alrededor de 25.000 pesos. “No es una locura, porque hoy un pan dulce común de cualquier panadería local también te cuesta eso”, explica, justificando el precio en función de la calidad y la experiencia únicas que ofrece su producto.

Santibañez comentó también que las festividades como Navidad y Año Nuevo son momentos de gran venta. “Siempre son los días de más venta del año, especialmente el 24 y el 31”, afirma.

Sin embargo, también menciona que el clima juega un papel fundamental en las ventas. Con temperaturas que eventualmente alcanzan los 19 grados en esta época del año, el calor puede impulsar la demanda de helados, como ocurrió durante la reciente Noche de las Heladerías.

Javier también se preocupa por aclarar las confusiones comunes sobre su producto. A diferencia de otras heladerías que vacían un pan dulce y lo rellenan con helado, el pan dulce de Frappísimo es completamente hecho de helado con sabor a pan dulce.

“No tiene nada de masa; no vendría a ser un pan, vendría a ser un helado de sabor pan dulce”, precisa, diferenciándose así de sus competidores y realzando su innovación.