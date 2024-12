Franco Riquelme, un profesor apasionado por la difusión de la Historia 

Franco Riquelme tiene pasión por la historia y la enseñanza. Nacido en el otoño de 1995, creció en esta ciudad fueguina, aunque parte de su formación académica la realizó en San Rafael, Mendoza. Allí consiguió su título de docente.

Durante la pandemia, regresó a Río Grande y completó su licenciatura en Historia a distancia, y también se embarcó en un magíster en Estudios Latinoamericanos y un doctorado en Historia.

En el segmento radial «Chicos que crecen», del programa “Un gran día”, transmitido por ((La 97)) Radio Fueguina, Riquelme compartió su trayectoria personal y profesional.

“Desde 2019, trabajo en el Instituto IPES Paulo Freire de nivel superior en diversas carreras para la formación docente. Este año, he retomado el nivel secundario en el Colegio María Auxiliadora, una experiencia formidable”, comentó.

Su interés por la historia comenzó desde muy joven, impulsado por el amor a la lectura y un deseo de comprender el pasado político de su país.

“Es como la tarea del psicoanalista, buscar claves explicativas en el pasado; la historia permite indagar en esos enigmas”, explicó.

Riquelme enfatiza la importancia de entender procesos en lugar de memorizar fechas y datos: “Mi sentido por la historia se basa en problematizar y preguntar por qué ocurrieron ciertos eventos, promoviendo la reflexión y el pensamiento crítico entre mis estudiantes”.

El impacto que ha tenido en sus alumnos es palpable. “Recibo comentarios de los estudiantes que son muy gratificantes. Cuando un egresado me invita a su fiesta de graduación o me deja una carta de agradecimiento, eso es un verdadero regocijo”, relató con emoción.

Riquelme también reconoce la importancia del trabajo colectivo. “Esta trayectoria personal sólo pudo desarrollarse gracias al apoyo de colegas y de la comunidad educativa. Creo firmemente que uno no se salva solo, sino en la colectividad”.

A medida que continúa su camino académico, el próximo año se le abrirán nuevas puertas, ya que tiene planes de viajar a Brasil para concluir su tesis doctoral.

Con una visión crítica y un compromiso inquebrantable, Franco Riquelme representa a esa nueva generación de educadores que busca no solo transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanos reflexivos y críticos en un mundo en constante cambio.

“Hay una tradición histórica de largo peso en la historia Argentina que es aprender de memoria, lo cual yo lamento mucho la visión de manual, de leer pregunta-respuesta y la lectura memorística y el acontecimiento, porque se pide saber las fechas y es una cuestión mucho más importante saber los procesos, los desarrollos”, indicó el profesional

Agregó que “lo que me queda por hacer es seguir difundiendo la historia y reconocer que esta trayectoria personal-individual solamente pudo haber sido desarrollada y está por concretarse de manera colectiva, porque en estos tiempos creo que uno no se salva solo, sino que es justamente en la colectividad y he tenido el apoyo de colegas, también de diferentes arcos políticos de acá de la provincia, que me han permitido seguir desarrollando mis estudios, lo cual valoro un montón”, concluyó.

Su historia es un ejemplo inspirador de dedicación y pasión por la enseñanza y la historia, y sin duda, dejará una huella duradera en la comunidad de Río Grande.