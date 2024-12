El operativo Verano Seguro durará hasta fines de febrero

El Operativo Verano Seguro, diseñado para garantizar la seguridad de los viajeros en Tierra del Fuego, se está llevando a cabo en la provincia y se extenderá hasta finales de febrero, según informó Sergio Gamarra, Director Provincial de Transporte y Seguridad Vial.

En una entrevista con ((La 97)) radio Fueguina, Gamarra destacó la importancia del operativo, que tiene como objetivo tanto brindar información a los conductores como asegurar que cuenten con la documentación necesaria antes de emprender su viaje.

“Estamos trabajando desde la puesta en marcha del operativo en el puesto de balanza, ubicado en la salida de la zona norte de Río Grande, donde hemos acondicionado el lugar para tener personal policial disponible las 24 horas, así como también agentes de la Secretaría de Seguridad Vial y de Protección Civil”, explicó Gamarra.

El operativo no solo se centra en el control documental, sino también en facilitar la conectividad para los vecinos que planean salir de la provincia puedan chequear que tienen toda la documentación necesaria..

El director provincial hizo hincapié en la documentación esencial que los viajeros deben llevar consigo. “Es fundamental que los conductores no olviden el DNI original, la licencia nacional de conducir acorde al tipo de vehículo, y la documentación del automóvil, que incluye la cédula verde, cédula azul, la póliza de seguro y la revisión técnica obligatoria (RTO o VTV) al día”, subrayó.

Para facilitar el cumplimiento de estos requisitos, se está entregando folletería informativa que incluye un código QR, donde los viajeros pueden acceder a todos los documentos exigidos por Migraciones y Aduana.

También se brindan recomendaciones sobre la seguridad de los menores de edad, resaltando la importancia de contar con sistemas de retención infantil adecuados para su tamaño y peso.

“Realmente hemos visto que la gran mayoría ha entendido el concepto de seguridad vial. No obstante, seguimos haciendo correcciones sobre el uso correcto del cinturón de seguridad, asegurando que pase por las zonas adecuadas del cuerpo”, agregó Gamarra.

Aseguró que las familias están cada vez más comprometidas con la seguridad, respetando la cantidad de pasajeros en relación a la cantidad de cinturones disponibles en el vehículo.

Además, el director abordó cuestiones relacionadas con el cruce por barcaza, señalando que se proporciona información detallada sobre el estado de las operaciones, especialmente durante las horas pico, de 6 a 10 de la mañana, cuando el tráfico es más denso.

“Pedimos de que vean la posibilidad de que salgan de forma segura, que planifiquen el viaje y recordar que desde que subimos al auto estamos de vacaciones, y evitar andar contra el tiempo y tratando de ganarle al tiempo, cosa que no vamos a lograr nunca y, sobre todo, elevando los riesgos que tienen que ver con acelerar, no respetar los límites de velocidad y también el tema de los sobrepasos al momento de que por ahí tenemos una baja visibilidad por condiciones de lluvia neblina -expuso el funcionario-. Esos son los tips que siempre estamos bajando y recomendando, como también tienen que ver de evitar en todo momento que uno toma el volante cualquier herramienta que sea distractiva, como puede ser el celular”.

También se recordó a los conductores sobre la importancia de evitar distracciones al volante, como el uso de celulares, y se ofrecieron recomendaciones sobre los alimentos permitidos al cruzar fronteras.

“En nuestra página oficial, los viajeros pueden acceder a información sobre lo que pueden llevar a Chile y encontrar formularios que pueden completar antes de llegar al paso fronterizo”, explicó Gamarra.

El Operativo Verano Seguro se presenta como una iniciativa clave para promover la seguridad y la planificación de viajes en la región, asegurando que quienes disfrutan de Tierra del Fuego lo hagan de manera segura y con todas las normativas necesarias en vigor.

Para más información, los ciudadanos pueden ingresar a la página oficial del gobierno de la provincia en https://www.tierradelfuego.gob.ar/veranoseguro/ donde encontrarán detalles sobre migraciones, aduanas y recomendaciones específicas para disfrutar del verano en esta hermosa región.