El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto Municipal 2025

El proyecto de ejercicio económico fue definido por los funcionarios del Ejecutivo, durante su análisis en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del cuerpo, como “equilibrado y austero” en función de la situación económica del país y la retracción de recursos por parte del Gobierno nacional.

Durante la sesión también se aprobaron otros proyectos, como el que determina la creación del Consejo Social y Económico previsto por Carta Orgánica Municipal.

El concejal Nicolás Pelloli señaló que “se aprobaron algunas herramientas importantes para la ciudad como el Presupuesto municipal 2025, que fue largamente debatido en comisión con la presencia de personal técnico y político del Municipio”.

El edil planteó que el presupuesto “es una herramienta necesaria para proyectar lo que se viene el próximo año”, teniendo en cuenta que “nos quitaron obras nacionales y nos quitaron la posibilidad de tener financiamiento internacional” y a causa de ello “el Ejecutivo municipal hizo un gran esfuerzo para seguir trabajando en obras que transformen la ciudad y para recuperar la traza vial”.

“Pese a la situación económica se ha buscado optimizar los recursos”, valoró Pelloli.

Por otra parte, evaluó que el Consejo Económico y Social va a ser “una herramienta muy válida para escuchar las voces de todos los actores de la sociedad”, y por último dijo que “vamos a seguir trabajando de cara a la gente y buscando consensos porque la situación está difícil y las herramientas que necesita el Ejecutivo de la ciudad “son para beneficio de los vecinos y vecinas y no para una gestión determinada”.

En tanto, la edila Yesica Garay sostuvo que “es una necesidad para todos los Ejecutivos tener su presupuesto en función de su proyección y planificación”, aunque “obviamente estamos atados a una estructura de presupuesto nacional que hace que los Ejecutivos locales deban adaptarse al mismo”. Y agregó que “con este presupuesto la gestión municipal va a poder encarar como está previsto y planificado en primera instancia todo lo que tiene que ver con el ejercicio 2025”.

En esa línea, destacó que “muchos de los asuntos que se trataron y aprobaron están entrelazados unos con otros, sobre todo con la cuestión económica y social”, y advirtió que “estamos en un momento nacional complejo y la provincia y el Municipio no están fuera del mismo”.

Garay también celebró la aprobación de la ordenanza que crea el Consejo Económico y Social, y al respecto dijo que “en pandemia no estaba constituida la figura por ordenanza, pero fue fundamental en el marco de la crisis que atravesamos”, por lo que “entendimos que estos consejos son necesarios desde lo consultivo pero que también pasan a una instancia operativa”. “Creemos que va a ser una herramienta que va a ayudar a toda la discusión que vamos a tener en esta situación compleja que atravesamos y que se va a complejizar a causa de las políticas nacionales de ajuste”, sentenció.