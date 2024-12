El club Real Madrid celebró su aniversario 35 con un torneo

Río Grande

Durante dos jornadas, el histórico club del barrio de Chacra II realizó un torneo de fútbol relámpago reservado para las categorías Sub 9, Sub 11, Sub 13 y Sub 15. Además de conmemorar un nuevo cumpleaños de la institución, ambos días sirvieron para recaudar dinero pensando en hacer posible la sede propia.