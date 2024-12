Destacan la colaboración de la recicladora a favor de la Fundación Garrahan

Durante la mañana de ayer, un incendio consumió por completo una recicladora ubicada en el parque industrial de Río Grande. Las llamas arrasaron con el material almacenado y las instalaciones, lo que ha conllevado a pérdidas sustanciales para la operación local y los programas comunitarios que beneficiaban de su actividad.

Mónica Becerra, referente de Mujeres Voluntarias de la Fundación Garrahan, habló sobre la situación en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina. “Con la recicladora estamos trabajando hace más de 6 años, con el acopio y la recepción de lunes a sábado de todo lo que es papel únicamente, y después con el armado de los fardos de latas de aluminio y papel”, afirmó.

Becerra destacó la importancia de esta actividad para la fundación, ya que “todo el material que se reciclaba significaba un apoyo sustancial para la casa Garrahan y el hospital”.

La devastación fue notable. “Las llamas consumieron todo. Hace dos semanas salió un camión cargado de fardos de papel hacia el depósito de la Fundación Garrahan en Buenos Aires, y teníamos previsto cargar dos o tres camiones más para la semana que viene”, explicó Becerra.

Adicionalmente, se mencionó que había aproximadamente 50 fardos de papel y 35 fardos de latas listas para ser transportadas, contribuyendo a un programa vital de sostenibilidad.

La falta de un lugar físico para almacenar el material ahora es una preocupación apremiante. “Hoy no tenemos dónde dejar nuestro material. El papel no lo podemos dejar a la intemperie porque se moja y no sirve más”, lamentó Becerra.

«Esta recicladora no solo cumplía una función de recolección, sino que también era un punto de participación comunitaria, donde los vecinos llevaban sus residuos reciclables.

“Incluso ayer, a las 6 de la mañana, se vació el contenedor de latas de la plaza de los animales, y ya estaba rumbo a la recicladora cuando empezaron a ver humo”, añadió.

Respecto al inicio del fuego, Becerra expresó su angustia y la incertidumbre en la que se encontraban. “No se sabe cómo empezó el fuego. Con la angustia del momento, no daba el momento para preguntar, solo acompañar y abrazar a los empleados”, relató.

Ayer, alrededor de las 9:15 de la mañana, Becerra llegó al lugar para apoyar a los 11 trabajadores afectados, quienes atestiguaron cómo se perdía todo su futuro laboral. “Las caras de los empleados reflejaron la tristeza al ver cómo se iba todo. Era un trabajo muy importante para ellos”, añadió.

“Ayer vimos cómo se consumió por las llamas un corazón de recolección que con tanto cariño la empresa había hecho de acrílico”, recordó Becerra, enfatizando la dedicación y el esfuerzo que siempre han caracterizado el trabajo con la recicladora.

“Muchos ven el material como ‘basura’, pero todo se iba sacando de a poco de manera organizada. Siempre había movimiento porque cada vez que salía un camión, también se sacaban fardos de cartón”, añadió.

A pesar de la tragedia, Becerra y su equipo ya han comenzado a organizarse. “El fin de semana estaremos separando tapas por color y armando todo. Esperamos poder enviar material con algún transporte que se ofreció”, anunció.

Además, el domingo trabajarán en conjunto con los bomberos para continuar con el programa de apoyo a una niña, Josefina, quien se encuentra en tratamiento oncológico.

“El fin de semana vamos a estar separando las tapas por color, tenemos que separar los CDs de las tapas, vamos a estar Armando todo y seguramente que este material lo vamos a estar mandando con algún otro transporte que su oportunidad nos ofreció poder sacarlo, y eso es lo que vamos a estar trabajando el domingo de 14 a 18 horas acá en bomberos voluntarios -expuso la referente-. También vamos a estar trabajando con un Bono contribución todos por Josefina, que es una nena que hace 6 meses que está con tratamiento oncológico en Buenos Aires; así que vamos a estar trabajando también junto con los bomberos, como se viene haciendo cuando algún niño necesita la colaboración de recursos económicos para seguir avanzando allá y seguir sosteniendo su tratamiento”.

Becerra concluyó su intervención invitando a la comunidad a seguir apoyando el trabajo que realizan. “Este viernes se inaugurará un nuevo corazón para juntar tapitas. Invitamos a los vecinos a unirse a nosotros en Canal 13 y otros puntos de recolección”, añadió, reafirmando el compromiso de seguir adelante a pesar de las pérdidas.

“Este viernes se van a inaugurar dos nuevos corazones para juntar tapitas -señaló-. Vamos a estar este viernes en Canal 13 un corazón que le debíamos al Canal, que tanto nos ha acompañado desde hace muchos años, así que el viernes 6 a las 14 horas invitamos a los vecinos que nos quieran acompañar a que lleven sus tapitas que vamos a estar inaugurando ahí, en Alberdi en el ingreso a la esquina del canal, aunque todavía no sabemos dónde lo van a instalar desde BGH”.

“Ahí vamos a inaugurar eso y después a las 16 horas en Belgrano y Obligado, en Mamá Flora, sobre Obligado vamos a estar inaugurando otro corazón, también diseñado por mantenimiento de BGH, que nos vienen acompañando tanto, así que los invitamos a que nos acompañen”, finalizó.