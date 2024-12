Bendaña calificó el 2024 como un año de desafíos y se manifestó satisfecho

Sebastián Bendaña, gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo del Municipio de Río Grande, hizo un balance del año 2024 durante una entrevista con ((La 97)) Radio Fueguina.

“Este fue un año distinto a lo que veníamos haciendo. En líneas generales, fue algo más complicado debido a la situación a nivel nacional, que nos ha perjudicado y ha impactado de manera directa. Muchos de nuestros trabajos dependían del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Deportes de la Nación, con los que no hemos podido contar este año”, explicó Bendaña.

Entre los desafíos, el gerente subrayó el impacto de las tarifas de servicios básicos, como luz y gas, que también han afectado a los clubes locales.

A pesar de estos obstáculos, Bendaña indicó que no se ha cedido en la calidad de los programas ofrecidos. “Nos hemos mantenido con todos los programas que teníamos previstos para este año. No hemos bajado ni sacado ninguna propuesta ni objetivo”, aseguró.

Mirando hacia el futuro, Bendaña afirmó que la agencia está trabajando en una propuesta superadora para las colonias de vacaciones, así como en la planificación de eventos culturales como los carnavales y la Fiesta del Róbalo, programada para enero.

“A partir de la semana que viene, comenzamos a trabajar en la etapa de carnavales. El intendente nos ha pedido el esfuerzo logístico necesario para cumplir con las expectativas de los vecinos”, agregó.

El gerente concluyó enfatizando el desafío que representa mantener el nivel de programas y propuestas para el año próximo, reafirmando el compromiso con la comunidad y el deseo de seguir aportando al desarrollo deportivo, cultural y turístico de Río Grande.