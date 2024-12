Aumento de Despidos: Río Grande y Tolhuin sumaron 384 bajas de empleados en 2024

El año 2024 estuvo marcado por una recesión económica que afectó profundamente al sector comercial en Tierra del Fuego. La situación se tradujo en un aumento alarmante de despidos. En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Daniel Rivarola, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, abordó este preocupante panorama.

“Hasta la fecha, hemos registrado 384 compañeros de baja, un número que no veíamos desde 2001”, señaló Rivarola.

Este impacto en el empleo es un reflejo directo de la difícil situación económica que atraviesa el país, acentuada por el cambio de gobierno. Según Rivarola, las empresas no han logrado adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, lo que ha llevado a muchos propietarios a optar por despidos como una forma de ajuste.

“La caída de las ventas y los costos operativos cada vez más altos, incluyendo tarifazos y alquileres, han llevado a algunos comercios a tomar la difícil decisión de reducir su personal”, afirmó, y agregó que “este ha sido un año complejo, y la caída del empleo es una muestra de ello”.

Rivarola también indicó que, a pesar de los reajustes bimestrales en los salarios, estos no han logrado mantenerse al ritmo de la inflación real. Esto ha incrementado la presión sobre los comercios, muchos de los cuales encuentran difícil cubrir los gastos fijos, llevando a decisiones drásticas de despido.

El sector enfrenta además un problema creciente de empleo no registrado, que complica aún más la situación. Rivarola mencionó un reciente relevamiento en Tolhuin que reveló una alta proporción de trabajadores que no estaban debidamente registrados.

“Hemos detectado una cantidad de empleo no registrado muy alta en Tolhuin, donde las fechas de los trabajadores declaradas coinciden con la visita de los inspectores, lo que indica un problema grave de irregularidades en la contratación”, señaló.

El secretario del Centro de Empleados de Comercio también enfatizó la importancia de que los comercios mantengan su personal registrado y cumplan con las normativas laborales. “Un accidente de trabajo puede llevar a la quiebra a un comercio que no se asegura de tener a su personal bien registrado”, advirtió.

En cuanto a los cierres de comercios, Rivarola mencionó que muchos de los negocios que han cerrado son emprendimientos unipersonales que no lograron mantenerse. Sin embargo, también se observan mudanzas de comercios hacia zonas más económicas.

“Hoy en día, con el uso de las redes sociales, no es necesario estar en el centro para operar. Muchos emprendedores han optado por trasladar sus negocios a barrios alejados donde los costos son menores”, explicó Rivarola.

Por otra parte, con el fin de año a la vista, Rivarola reconoció que la temporada de fiestas podría ofrecer un alivio temporal para el sector, ya que muchos comercios se preparan para las compras navideñas.

“Todo el mundo se prepara para los regalos de Navidad, Año Nuevo y Reyes, y eso a veces permite la recontratación de personal”, explicó Rivarola. Sin embargo, destacó la preocupación por el empleo en negro, que se ha incrementado en el sector.