Vuoto entregó 34 decretos de preadjudicación a mujeres cooperativistas

El intendente Walter Vuoto encabezó el acto de entrega de 34 decretos de preadjudicación a familias de Ushuaia nucleadas en el ‘Frente de Mujeres Cooperativistas’ y asociadas a la Cooperativa de Viviendas ‘Mujeres Construyendo’ y la Asociación ‘Cormoranes del Sur’.

En el Centro Cultural Actuar con la presencia de las familias adjudicatarias, Vuoto recordó que al asumir en la primera gestión, el discurso era que en Ushuaia no había tierra. “Hasta acá llegamos con una decisión política muy clara de hacernos de la distribución de la tierra” y se preguntó “aquellos que nos critican dónde estaban cuando se decía que no había tierra”.

“En el trabajo sostenido que hemos tenido, durante el 2024 entregamos 408 soluciones; en 9 años pudimos entregar 1928 soluciones habitacionales entre ProCreAr, viviendas de cooperativas y créditos Casa Propia, regularizamos y entregamos 2267 decretos de propiedad».

«Nos hicimos cargo de regularizar y llevar servicios; la Municipalidad tuvo un rol que nunca había tenido y además entregamos tierras para proyectos productivos, para sedes sociales, deportivas y religiosas. Y decían que no había tierras», reflexionó.

“Hace dos días, nos informaron desde el gobierno de Milei que no enviarán los fondos para el tendido de los servicios para la segunda etapa de la urbanización San Martín, casi 25 mil millones de obras que teníamos aprobadas y adjudicadas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Todo lo que estamos haciendo hoy es sólo con recursos propios”, dijo Vuoto.

“Tenemos que revalorizar y reivindicar el rol de los trabajadores del Estado, y el rol del Estado en un contexto donde mucha gente cree que las cosas las va a resolver el mercado. Por eso me tomo este tiempo de hablar con todos y todas ustedes porque hoy podemos entregar la tierra para que ustedes construyan y los vamos a acompañar porque hay un Estado municipal muy fuerte y que tiene una decisión política. Y avanzamos, trabajamos y acompañamos en función de transformar”.

Natalia Mondovi, en representación de la cooperativa Mujeres Construyendo, agradeció al intendente Vuoto, al secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial David Ferreyra y a Yanira Martínez “por estar, por acompañarnos en esta lucha que es una lucha de las mujeres y es un sueño que hoy estamos empezando a cumplir”.

Expresó que “sabemos todo lo que cuesta acceder a la tierra, sabemos que el país está pasando un momento muy difícil y valoramos este apoyo que hoy estamos recibiendo de esta tierra que va a ser nuestro hogar, nuestra vivienda y que vamos a tener nuestra familia” y cerró diciendo “solas somos una gota, juntas somos un océano; y este océano hoy está más fuerte que nunca, sigamos la lucha”.

Por su parte, Camila González, de la asociación ‘Cormoranes del Sur’ agradeció en nombre de todas las asociadas esta oportunidad de acceder a la tierra. “Sabemos que es una decisión política, que el contexto es difícil y esta es una oportunidad de poder comenzar, porque es sólo el principio y juntas vamos a poder. No es casualidad que somos todas mujeres”, dijo Gonzáles y agradeció al Intendente, al secretario Ferreyra y a Yanira Martínez, que desde siempre nos estuvo acompañando, bancándonos y a toda la gestión que acompaña esta decisión”.

David Ferreyra, agradeció la presencia de las familias y felicitó a las cooperativistas presentes. “Trabajar en co-gestión tiene que ver con unir esfuerzos, trabajar en conjunto, ponemos a disposición el recurso municipal, el suelo urbano, ustedes buscando la manera de optimizar los recursos de sus afiliados, presentar las carpetas de los proyectos de obra, la adquisición de los insumos para las construcciones. Siempre, por mandato de Walter hemos apostado en los últimos años a la gestión asociada con entidades”, subrayó el Secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial.

Recordó en el acto y con la presencia de las concejalas Laura Avila y Yésica Garay y del concejal Nicolás Pelolli, que estuvo presentando el proyecto 2025 en el Concejo Deliberante. “Contamos todo lo que no pudimos hacer porque tenemos un gobierno nacional que se corre permanentemente de la escena, un gobierno nacional que decidió no financiar la obra pública, pero también contamos todo lo que hicimos en estos años con regularizaciones dominiales, con la recuperación de predios de grandes ocupantes, todo el trabajo que venimos realizando y que nos pone muy orgullosos”, dijo Ferreyra y aseguró que en el 2025 “vamos a seguir generando suelo urbano, optimizando nuestros recursos, siendo mejores aún en la distribución de la tierra y no caben dudas que esta gestión que conduce Walter va a seguir estando al lado de nuestros vecinos y vecinas para seguir transformando su realidad”.

El Intendente agradeció a todo el personal municipal y a la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial que han hecho, como siempre, un gran trabajo. Anunció que Yanira Martínez participaba en el último acto como funcionaria de esa Secretaría porque será la flamante Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos. “Les pido que no la dejen sola en este proceso nuevo en el que tenemos que acompañar a los que más necesitan, a los que menos tienen, a nuestras mujeres, porque es lo que tenemos que hacer como Estado, gobernando para todos, pero con la mirada puesta en los que menos tienen”, pidió Vuoto dirigiéndose a las cooperativistas.

El intendente entregó junto a su Gabinete municipal los decretos a las cooperativistas, en un emotivo acto que cerró al subrayar que “la salida es colectiva porque nadie, en un país que va mal, se salva solo”.