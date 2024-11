Un abogado en crecimiento: Vida y aspiraciones de Daniel Gauna

Nacido y criado en Río Grande, Daniel siempre mostró una inclinación natural hacia el aprendizaje, pero su camino hacia la abogacía no fue directo. Desde pequeño, soñaba con ser médico, un deseo que nació de los juegos con su madre, en los que solía “curarla” en sus juegos infantiles. Sin embargo, conforme creció y se fue acercando a la educación superior, sus intereses comenzaron a tomar un rumbo diferente.

“Empecé estudiando contador público”, recuerda Daniel. “El primer cuatrimestre me gustó, pero luego sentí que el derecho me llamaba más la atención.” Su transición de la contabilidad al derecho fue gradual y reflexiva. Fue al cursar la materia de Introducción al Derecho que realmente se dio cuenta de su pasión por la ley. “Me senté a leer y me gustó, ahí decidí cambiarme a la carrera de abogacía”, explica, mostrando su claro pensamiento en la búsqueda de su verdadera vocación.

Estudió en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), donde dedicó seis años a formarse como abogado. Ahora, tras diplomarse en septiembre de 2023 y jurar el 7 de diciembre de ese mismo año, se siente satisfecho pero consciente de que la educación es un proceso continuo. “He hecho cursos de derecho laboral y pienso seguir capacitándome”, comenta, con la mirada fija en el futuro.

A sus 30 años, Daniel se enfrenta a un panorama competitivo en el ámbito legal en Tierra del Fuego, donde el número de abogados ha crecido de manera significativa. “Soy la matrícula 976 y ya superamos los 1000 abogados en la provincia. Hay trabajo, pero la competencia es fuerte”, dice.

A pesar de estos desafíos, mantiene la motivación y la determinación, y actualmente acepta casos particulares mientras trabaja como instructor en un gimnasio, un lugar que siente como parte de su vida desde los 15 años.

Con la meta de abrir su propio estudio de abogados en el horizonte, Daniel aspira a especializarse en derecho penal. “Me gustaría ser fiscal en el futuro. Estoy estudiando para ello y sé que es un camino que requiere seriedad y dedicación”, confiesa.

Esta pasión por el derecho y el compromiso con su formación continua denotan un profesional que no solo busca alcanzar sus metas personales, sino que también desea contribuir al sistema de justicia.